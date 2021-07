La empresa automotriz Renault no cumplió con el compromiso de aumentar la integración de autopartes nacionales ni con la meta de exportación fijada para el primer y segundo trimestre del año, pese a que el Gobierno acompañó de manera "muy firme" con los requerimientos solicitados por la compañía de importación de autos terminados y de insumos para la producción, aseguraron hoy fuentes oficiales.

"Renault había prometido aumentar la integración de autopartes locales. No solo no cumplió, sino que hasta la redujo de manera significativa. Es la terminal que menos integración local tiene, y no ha hecho nada para mejorar la situación", señalaron las fuentes a Télam.

Al respecto, enfatizaron que "desde el Gobierno se lo acompañó muy firme en el primer trimestre con todos los requerimientos solicitados de importación de autos terminados y de insumos para la producción, con la confianza de que iba a cumplir con sus propias metas de producción y de exportación y no lo hizo".

"Incluso la meta de exportación era muy exigua y ni siquiera eso cumplió", por lo que "actualmente estamos acompañando sus requerimientos de importación en función de su efectivo accionar en producción y exportación", completaron las fuentes.

En ese sentido, aludieron a la decisión de la firma automotriz de postergar sin fecha la contratación de 360 nuevos operarios para abrir un segundo turno de producción en su fábrica de Santa Isabel, en Córdoba.

En declaraciones periodísticas, el presidente de la automotriz, Pablo Sibilla, argumentó falta de "garantías" por parte de funcionarios del Gobierno para tener asegurado el abastecimiento de piezas y autopartes importadas.

Esto "está siendo muy mal visto por el resto de las terminales, que tomaron compromisos en el plan automotor, que los están cumpliendo, y la única que no cumple es Renault".

Las fuentes consideraron que hoy la empresa "es más importadora que productiva" y que "en base a sus proyecciones de producción, de exportación y de mayor integración se definió autorizar un monto determinado para que importe vehículos".

En el primer trimestre "no cumplió sus proyecciones de producción, ni de exportaciones, y de todos modos se le permitió importar el monto asignado"; en el segundo trimestre redujo aún más su producción y sus exportaciones, reiteraron.

"A comienzos de año tuvimos una reunión con el Gobierno, con quienes tenemos reuniones constantes: se comprometieron a una cantidad de dólares para las distintas marcas, lo cual fue respetado tres meses y luego se dejó de respetar", dijo Sibilla.

"Entendemos que el país está enfrentando un problema de reservas y de dólares y somos solidarios con eso. Pero una vez que eso fue definido, el planteo de la industria fue que establezcamos reglas claras y que se mantengan en el tiempo. Tuvimos tres meses bien y los otros tres meses no se cumplieron", agregó el directivo.

Los dólares para que las empresas puedan pagar sus importaciones son adquiridos en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) del Banco Central, al precio oficial. (Télam)