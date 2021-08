Los futuros de soja se negocian en terreno positivo para las posiciones más cercanas, al igual que ocurre con el trigo, mientras el maíz sufre una ligera baja, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa sube US$ 2,1 se vende a US$496,7 por tonelada para septiembre y mantiene un valor 64,4% más elevado que el de hace 15 meses.

El aceite de soja se cotiza a US$ 1.354,2 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 388,6, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado

La soja, de todos modos, registra leves pérdidas en sus posiciones más lejanas, con motivo de algunas lluvias beneficiosas para el cultivo en las regiones productivas de los Estados Unidos, indicó la BCR.

Los contratos de maíz operan a su vez en terreno negativo, presionados por precipitaciones favorables para el desarrollo del grano en regiones clave estadounidenses.

El precio del cereal cae US$ 0,8, hasta US$ 216,2 la tonelada para septiembre, precio 81,6% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo cotizan con ganancias, “producto de compras técnicas”, aunque “una mayor robustez del dólar en los mercados internacionales de divisas, ejerce presión sobre las cotizaciones”, indicó la BCR.

La suba diaria en este caso es de US$ 2,8, hasta US$ 264,1 la tonelada, también para septiembre, nivel 56,2% más alto que el de casi un año atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)