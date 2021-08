Los futuros de la soja se negociaban hoy en terreno positivo, “producto de una calificación semanal del cultivo inferior a la esperada" que informó ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa subía US$ 5,1 y se vendía a US$ 480,5 por tonelada para septiembre, y mantenía un valor 59% más elevado que el de hace 17 meses.

El aceite de soja se cotizaba a US$ 1.323,4 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 384,2, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz cotizaban con leves ganancias tras la publicación del informe del USDA, según el cual las condiciones del grano amarillo norteamericano “se encuentran por debajo de las expectativas del mercado”, evaluó la BCR.

El cereal ascendía US$ 1,8 hasta US$ 213,6 la tonelada para septiembre, precio 79% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, a su vez, anotaban pérdidas luego de las subas registradas en la rueda de ayer, “debido a que el avance de la cosecha del cereal estadounidense se encuentra por encima del registrado en la campaña previa”.

La baja diaria del grano es de US$ 2,3 hasta US$ 262,2 la tonelada, también para septiembre, nivel 57% más alto que el de once meses y medio atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)