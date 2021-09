Las bolsas internacionales y el petróleo operaban hoy con valores negativos en una jornada de incertidumbre por la posible quiebra de la inmobiliaria china Evergrande, y las futuras medidas de la Reserva Federal estadounidense (FED).

Los mercados, en un mes tradicionalmente débil para los activos en bolsa como es septiembre, se encuentran a la espera de la reunión de la FED a realizarse entre mañana y el miércoles, en la que se esperan definiciones acerca de cuándo la entidad reducirá su política de compra de bonos.

El presidente del organismo, Jerome Powell había indicado que la reducción se realizará este año aunque se esperan mayores detalles, luego de que diversos índices mostraron una ralentización en el crecimiento económico estadounidense.

Las bolsas de la región Asia-Pacífico no operaron, por ser una jornada de feriados nacionales en Japón, Taiwán, Corea del Sur y China.

La única excepción fue Hong Kong (Hang Seng) que cayó 3,30%, según la agencia Bloomberg, en su mayor descenso desde julio, impulsada por una caída de 10,24% (hasta mínimos de once años) del gigante inmobiliario Evergrande.

Continua la preocupación por el efecto dominó que podría generar la posible quiebra de la segunda inmobiliaria más grande de China: la compañía posee una deuda de US$ 300.000 millones (con vencimientos de intereses previstos para esta semana) y sus acciones cayeron más de 90% en lo que va del año, presionada por las nuevas regulaciones del Gobierno que impiden vender propiedades antes de ser finalizadas.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en rojo: retrocedían Londres (FTSE100) 0,89%, Francfort (DAX) 2,42%, Milán (Ftsemib) 2,50%, París (CAC40) 1,91% y Madrid (IBEX35) 0,99%.

La única excepción a las caídas son las empresas turísticas y las aerolíneas, luego de que Estados Unidos decidiera hoy permitir pasajeros vacunados provenientes de Gran Bretaña y la Unión Europea.

En los mercados de Nueva York las bolsas operaban con caídas: el principal índice, el Dow Jones Industriales, bajaba 1,39% hasta 34.103,43 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq retrocedían 1,55% y 2,04% respectivamente; con los sectores energético y financiero liderando los descensos generalizados.

En Estados Unidos continúa la incertidumbre por la falta de definiciones en el Congreso para la suspensión o suba del límite de endeudamiento gubernamental.

La Casa Blanca advirtió que, de no mediar resolución, podría llegar a producirse una potencial crisis con recortes de fondos.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja de 2,53% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 108.615,70 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con caídas: la soja retrocedía US$ 7,62 hasta US$ 464,16 para los contratos con entrega en noviembre.

En tanto, el maíz y el trigo operaban con contracciones de US$ 2,46 y US$ 3,67, hasta US$ 205,11 y US$ 256,74 respectivamente, para las entregas en diciembre.

Por su parte, el precio del petróleo registraba caídas, afectado por las ventas en todos los activos de riesgo y la suba en el dólar (que encarece al crudo en otras divisas).

No obstante, el descenso se suavizó tras conocerse que las operaciones petroleras en el Golfo de México (afectadas por el huracán Ida) tardarán más de lo previsto en reestablecerse.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), bajaba 1,36% y se comercializaba a US$ 70,99 el barril en los contratos con entrega en octubre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se transaba a US$ 74,61 y se desvalorizaba 0,97% en los contratos con entrega para noviembre.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,87%, mientras el título a 10 años rendía 1,32% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,21%. (Télam)