Los futuros de soja cierran la semana con leves caídas en el Mercado de Chicago, “ante cierta debilidad de los precios en los mercados de aceites vegetales”, mientras también caen los precios del maíz y el trigo, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Aunque pronósticos de un clima seco no favorable para la oleaginosa limitan las pérdidas, la cotización cede US$ 0,4 y se ubica en US$ 471,5 por tonelada para noviembre, un valor 56% más elevado que el de hace 15 meses y medio.

En ese marco, el aceite de soja se vende a US$ 1.257,7 la tonelada, mientras la harina cotiza a US$ 371,5, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz operan en terreno negativo, presionados por el avance de la cosecha del grano amarillo en las regiones productivas de los Estados Unidos.

El cereal sufre una baja de US$ 0,8, hasta US$ 207,6 la tonelada para diciembre, precio 72% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, operan con bajas, motivados por una rueda de ventas técnicas de parte de los fondos de inversión.

El grano pierde US$ 1,9, hasta US$ 261,2 la tonelada, también para diciembre, nivel 53% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)