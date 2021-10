Los futuros del maíz y el trigo suben hoy en el Mercado de Chicago, mientras los de la soja cotizan con leves pérdidas, luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informara ayer un mayor stock de la oleaginosa respecto de lo esperado por el mercado, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La cotización de la oleaginosa cede US$ 0,9 y se vende a US$ 460,6 por tonelada para noviembre, un valor 54% más elevado que el de mediados de marzo de 2020

En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.281,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 360,9, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz cotizan en terreno positivo “debido al efecto contagio propiciado por las subas en el trigo, aunque una estimación mayor de la esperada de los suministros del cereal estadounidense limita las subas”.

El cereal sube US$ 1,6, hasta US$ 212,9 la tonelada para diciembre, precio 75% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizan con subas y tocan el máximo en un mes, luego de que el informe trimestral de stocks publicado por el USDA mostrara una caída en el almacenamiento de trigo, en relación a las expectativas del mercado.

El grano avanza US$ 4,5, hasta US$ 271,1 la tonelada, también para diciembre, nivel 59% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)