El precio de la soja subía hoy en el mercado de Chicago, pese a que el USDA (Departamento de Agricultura de EEUU) informó la condición Buena a Excelente para los cultivos estadounidenses en un 57%, un punto porcentual más que la semana anterior y en linea con las estimaciones del mercado, informaron las operadoras locales Futuros y Opciones (FyO) y Granar.

Concretamente, subían US$ 3,22 el poroto (hasta US$ 466,4 la tonelada) y US$ 17,86 el aceite (a US$ 1.285,7), mientras bajaba US$ 0,88 la harina (a US$ 371,2).

“Las restricciones para las exportaciones desde la zona del Golfo siguen pesando sobre el mercado, que espera ver noticias desde la demanda”, comentó Granar.

También aumentaba el maíz, US$ 1,48 por tonelada (hasta US$ 196,9), con lo que recuperaba parte de las pérdidas de la sesión anterior, luego de la caída en las condiciones de los cultivos de EEUU, indicó FyO.

Por último, los futuros de trigo anotaban leves ganancias (US$ 0,37 la tonelada, hasta US$ 258,7), mientras finalizaba la cosecha de primavera en EEUU (95%) y avanzaba la siembra de las variedades de invierno (5%), indicó Granar. (Télam)