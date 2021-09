Los contratos de soja operan hoy con ganancias en el Mercado de Chicago, impulsados por compras de oportunidad de parte de los fondos inversores y por la normalización de las actividades en los puertos del Golfo de México, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La cotización de la oleaginosa asciende US$ 1,9 y se vende a US$ 473,3 por tonelada para noviembre, un valor 56% más elevado que el de hace 15 meses y medio.

En ese marco el precio del aceite de soja sube a US$ 1.257,2 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 371,7, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz operan con leves caídas, “presionados el acelerado avance de la cosecha en las regiones productivas de los EEUU, sumado a reportes de una posible reducción en los requisitos del biocombustible del país del norte”, explicó la BCR.

El cereal sufre una baja de US$ 0,6, hasta US$ 206,3 la tonelada para diciembre, precio 72% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Por su parte, los futuros de trigo operan con subas, apuntalados por ciertas preocupaciones sobre la oferta mundial del cereal.

El grano avanza US$ 1,9 hasta US$ 261,2 la tonelada, también para diciembre, nivel 53% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)