El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Jorge Solmi, ratificó que "no se cerró" la exportación de maíz, "de hecho exportamos el 62% de lo que producimos, pero también debemos controlar que no quede desabastecido el mercado interno y no exista la especulación que perjudica al productor y al consumidor".

"Nosotros venimos de récord de cosecha tras cosecha. Este año entre todos los argentinos que se dedican a la agricultura se obtuvieron 60,5 millones de toneladas", puntualizó Solmi en declaraciones a la radio marplatense LU6.

En esa línea, agregó, "aparecieron 9 empresas que se anotaron para exportar más de 38 millones de toneladas, y entonces nos ponen en una situación de riesgo para abastecer el mercado interno, porque si bien es chico debemos cumplirlo, porque tenemos pollos, gallinas ponedoras, cerdos, tambos que requieren consumo de maíz".

De ese modo, se dictó una resolución que habilita la Ley vigente, y "quien quiera exportar maíz tiene que acreditar que lo tiene físicamente, y no que es una especulación", explicó Solmi.

"Tienen que declarar que lo tienen vendido, cuándo y cómo se llama el barco y así evitamos las inscripciones especulativas", resumió.

Según el secretario, "lo que pasaba es que venía el exportador y se anotaba un millón de toneladas; no la compraron ni la vendieron, lo único que dijeron es que van a vender un millón de toneladas y eso hoy no se puede hacer".

El funcionario nacional aclaró: "quien tenga la operación cierta de comercio exterior la pueda hacer, pero que no especule con eso porque la especulación perjudica al productor y al consumidor".

"Recordemos que somos uno de los países que menos consumimos y más exportamos, el 62%", precisó.

Por otra parte, al referirse a la exportación de carne y la visión crítica de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Solmi dijo que "es una entidad que tiene muchos productores y que siempre defendió el libre comercio, que yo no comparto y no lo veo en ninguna parte del mundo".

"En materia comercial nosotros no estamos en condiciones de ser un libre mercado, porque no hay ningún país que esté en esas condiciones", insistió.

El funcionario recordó "hace muy poco Australia dijo que dejaría de comercializar 140.000 toneladas porque eso ponía en riesgo su stock ganadero, producto de los incendios que había tenido, y Australia es lo más parecido a un libre mercado".

"Nosotros en materia ganadera hemos trabajado con todos los ministros a través del Consejo Federal y con gobernadores de las provincias con mayor sector ganadero (La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero)", continuó Solmi.

En ese marco, "hemos obtenido un número de animales que estaban para mandar a faena, que era lo que los productores estaban reclamando, que son animales que no se consumen en el país, ya que son de conserva, que van destinadas a China, vacas categoría D y F".

"Y entre todos, e incluso con las universidades públicas, acordamos que ese número era de 140.000 animales, el lunes salió el decreto para cumplir con este acuerdo y a fin de año vamos a llegar a no tener ese stock", concluyó. (Télam)