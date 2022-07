Seis pymes autopartistas integran la delegación argentina en una feria internacional de América Latina para el mercado de repuestos automotrices, la fabricación de equipos originales y la industria de servicios del automotor, la cual tiene lugar en la Ciudad de México desde hoy hasta el 15 de julio próximo.

Se trata de empresas dedicadas a la provisión de productos como anillos sincronizados, cañerías de conducción para línea automotriz, filtros y pastillas de freno; y al desarrollo de equipos de diagnóstico para módulos de aplicaciones en electrónica automotriz, indicó hoy la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici) en un comunicado.

Éstas son FKC-Furcon, CEA Electrónica Automotriz, Rigiflex Autopartes, Wega, Litton Brakes y Aleph Solutions SRL, todas provenientes de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, las cuales conforman el Pabellón Nacional de 90 metros cuadrados del evento automotriz INA PAACE Automechanika.

Durante el primer cuatrimestre del año las exportaciones argentinas de autopartes llegaron al valor de US$ 91,5 millones, cifra que se posiciona en un 2,7% por encima del mismo período de 2021, y 43% superior a la suma alcanzada en 2020, precisó la Aaici, organismo dependiente de la Cancillería.

El principal destino de las exportaciones de autopartes argentinas es Brasil, llegando a la suma de US$ 202 millones en 2021, cifra que equivale al 66% del total del valor despachado en el año, según se informó.

Por su parte, Estados Unidos fue el segundo mayor receptor de autopartes argentinas por US$ 16 millones, y Alemania el tercero por US$ 13,4 millones.

Brasil, Uruguay y México fueron los destinos que más incrementaron su demanda de autopartes en 2021, con crecimientos de US$ 73 millones, US$ 5 millones y US$ 3,3 millones, respectivamente.

La feria INA PAACE Automechanika es el punto de encuentro para los profesionales de la industria que buscan nuevos proveedores, información sobre la última tecnología y análisis de opciones de productos. (Télam)