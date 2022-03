Las principales entidades pymes explicitaron hoy su apoyo al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en ese nuevo escenario que se abre al país resaltaron la necesidad de resguardar el rol de las pequeñas y medianas empresas en el proceso de recuperación de la producción y el empleo.

Entre los representantes pymes que asistieron a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, expusieron Alfredo González, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Leo Bilansky, de la Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ANAC); Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme); Marcelo Fernández, de la Confederación General Empresaria (Cegera), y Daniel Rosato, de Industriales Pymes Argentinos.

Tras la presencia de las grandes cámaras empresarias que conforman el Grupo de los 6 (G6), el primero en fijar la posición de las pymes fue el titular de CAME.

"El FMI ha sido muchas veces parte del problema y parte de la solución en la Argentina, y hoy ante una nueva instancia de decisión, la CAME llama los legisladores a priorizar en el marco de este acuerdo el desarrollo interno impulsado por las pymes generadoras de riqueza y trabajo", dijo González.

"La cesación de pago no es una opción", advirtió el presidente de CAME, para quien "el acuerdo debe considerarse una oportunidad para despejar dudas sobre el horizonte macro y reorientar los esfuerzos en la consolidación del mercado interno" y señaló: "Las pymes no fugamos capitales, todas reinvierten el 100% de sus utilidades en sus pueblos y ciudades y generando dignidad que es el trabajo".

A su turno, Bilansky confrontó con los directivos del G6 que le antecedieron en la reunión al diferenciar a las pymes de aquellas entidades que "entregaron un vergonzante cheque en blanco" para la toma de la deuda durante la gestión de Mauricio Macri y que afirmó son "instituciones que debieran ser investigadas ante la fenomenal fuga de divisas surgida en esa coyuntura".

En el mismo tono, expresó que "el acuerdo con el Fondo si no está acompañado de un plan para desmonopolizar la economía serán las pymes y sus trabajadores los que llevarán el peso del acuerdo sobre sus espaldas", y reclamó que "debe investigarse esta deuda espuria e ilegítima, con el compromiso de toda la dirigencia política, empresarial, sindical y social que para esclarecer este verdadero saqueo y juzgar a sus responsables para un verdadero nunca más económico".

A su turno, el presidente Apyme recordó que la entidad "tuvo un posicionamiento históricamente contrario a los acuerdos con el FMI, como en 2018, cuando se tomó la deuda que hoy se está refinanciando y terminó con el fracaso de una política económica y financiera", y recordó que "el origen de la deuda fue previo, con el pago del gobierno anterior a los fondos buitres, cuando se inició un endeudamiento en dólares vertiginoso que fue destruyendo el entramado productivo".

Sobre el acuerdo con el organismo multilateral, Moreno sostuvo que "el gobierno nacional tuvo una negociación que se puede calificar como digna y que representa los intereses del país, porque ha logrado condiciones y parámetros que son posibles de cumplir" y consideró que "se trata de un programa que apuesta al crecimiento y en ese sentido Apyme lo apoya como quienes trabajan para la producción nacional y el mercado interno".

Fernández, afirmó que "cualquier acuerdo tiene que contemplar la producción y el trabajo pero no a cualquier costo como en algún momento dijo el Grupo de los 6 que hoy sabían que había que arreglar esto y negociar" pero aclaró que las pymes "no van a poyar algo que no contemple la posibilidad de generar trabajo, la creación de más pymes, o el tema financiero para estas empresas".

"Desde Cgera -concluyó- apoyamos el acuerdo no a cualquier costo, no de cualquier manera, pero si que nos de previsibilidad y posibilidad de crear producción y trabajo que es lo que deberíamos querer todos y no algunos".

(Télam)