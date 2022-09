Los usuarios que hayan pedido subsidios en las tarifas de servicios públicos no podrán comprar dólares a valor oficial, según dispuso hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA). "El Directorio del BCRA dispuso que las personas usuarias de los suministros de gas natural por red, de energía eléctrica y de agua potable, mientras reciban subsidio en alguno o todos esos servicios, no podrán acceder al mercado oficial ni realizar operaciones con títulos y otros valores con liquidación en moneda extranjera", informó la autoridad monetaria en un comunicado de prensa. Esto implica que tampoco realizar operaciones con dólares financieros que operan en la Bolsa como el MEP o el Contado con Liquidación. Si bien tras el anuncio del dólar sola el BCRA pudo comprar unos US$ 2000 millones, la escasez de divisas sigue azotando las reservas internacionales y de esta forma se busca que la ayuda que obtendrán los beneficiarios de subsidios no presionen sobre ellas. La decisión ya había sido anticipada por el interventor del Ente Regulador de Energía (ENRE), Walter Martello, y hoy el BCRA lo oficializó. Tras este anuncio cerca de 21 mil usuarios se dieron de baja en el pedido de subsidios para no perder el beneficio de comprar dólar ahorro. RP/GAM NA