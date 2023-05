Programas oficiales como Fomentar Empleo y Progresar evitaron que en la Argentina un millón de personas cayeran en la pobreza durante la pandemia de Covid-19, destacó un informe del Banco Mundial difundido hoy.

Durante la pandemia "la mayoría de los países pudo ampliar los programas existentes en todos los sectores, pero especialmente en los de salud y protección social. Por ejemplo, Argentina implementó ampliaciones del Programa Sumar - el sucesor del Plan Nacer- para garantizar el acceso de los desempleados al sistema de atención de la salud", destacó el informe acerca de los países que beneficiaron a casi 1.400 millones de personas (el 17 % de la población mundial) en el período del 2020-21.

Por otro lado, se destacó "la ampliación del programa Fomentar Empleo y las intervenciones de protección social que ayudaron a evitar que un millón de personas cayeran en la pobreza", al tiempo que se destacó el plan Progresar, como mitigantes del impacto negativo en estas áreas a raíz de la pandemia.

Sin embargo, el Banco Mundial alertó hoy que la tasa de vacunación y de aprendizaje para menores de 25 años no recuperó aún los niveles prepandemia en varias regiones del mundo, y en particular en la Argentina se perdió un año de clases que aún no fue recuperado, y, la tasa de vacunas clave, como contra el tétanos, disminuyó en más que el promedio regional un 10% en 2020 y apenas logró recuperarse por la mitad a fines de 2021.

MIRÁ TAMBIÉN Establecen mecanismos de regularización tributaria para el sector público

Estos datos son el resultado del último informe del Banco Mundial ´Colapso y recuperación: Cómo la Covid19 erosionó el capital humano y qué hacer al respecto´, donde se analizan indicadores mundiales sobre los impactos de la pandemia en los jóvenes en etapas clave del desarrollo: la primera infancia (de 0 a 5 años), la edad escolar (de 6 a 14 años) y la juventud (de 15 a 24 años).

"En lo que respecta estrictamente a la Argentina se observó que en lo que se refiere a vacunación de principales vacunas, la tasa cayó 10% durante la pandemia - muy por encima del promedio regional de 7 %-, y se recuperó en parte a 5% a fines del 2021, pero no recuperó todo lo que perdió", expresó el economista jefe de Desarrollo Humano de la entidad, Norbert Schady, quien se encuentra de visita en la Argentina para la presentación de un nuevo documento.

Indicó además que en el área de educación en la Argentina, "los cierres prolongados de escuelas resultaron en grandes pérdidas evidenciadas por la prueba Aprender 2021, equivalentes a casi un año de aprendizaje; es decir, por cada mes que la escuela estuvo cerrada, en promedio los chicos no aprendieron nada, esto quiere decir que si bien hubo sistema hibrido de aprendizaje, y algunos aprendieron, otros que no asistieron al colegio también se olvidaron de lo que habían aprendido" dijo Schady.

Asimismo, en los sectores de menores recursos el impacto fue mayor ya que "el porcentaje de estudiantes de bajo nivel socioeconómico en el grado 6 con conocimiento del idioma por debajo del nivel básico fue más de tres veces más grande en 2021 que en 2018, aumentando del 13 por ciento al 43 por ciento", precisó el documento.

MIRÁ TAMBIÉN Prevén producción de 18 millones de toneladas de trigo para la campaña 2023/24

El economista advirtió que "los estudiantes de hoy podrían perder hasta el 10 % de sus ingresos futuros debido a la crisis educativa provocada por la Covid-19, y el déficit cognitivo en los niños pequeños podría traducirse en una disminución del 25 % en sus ingresos cuando sean adultos, si no se toman medidas urgentes para reparar el daño a menores de 25 años, que son quienes están en las etapas más criticas para la construcción de capital humano", subrayó.

En general en el mundo "hubo una destrucción sin precedentes en esta área a raíz de la pandemia", lamentó Schady.

Por otro lado, el banco consignó que hubo "una fuerte caída" del empleo juvenil, "especialmente pronunciadas en el inicio de la pandemia en la Argentina, con una tasa del 11%, pero hacia fines de 2021 el empleo juvenil se había recuperado totalmente e incluso había superado los niveles anteriores a la pandemia", rescató el informe.

El Banco llamó a los países de poner énfasis en mayores recursos y políticas para cuidar el aspecto del desarrollo humano, algo de lo que no se ha hablado tanto en lo que refiere al impacto que tuvo la pandemia, según la visión de Schady.

Sobre América Latina y el Caribe se alertó que “las personas que hoy tienen menos de 25 años, es decir, las más afectadas por la erosión del capital humano, conformarán más del 90% de la fuerza laboral en plena edad productiva en 2050”, concluyó el economista.

(Télam)