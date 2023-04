Los productores de soja comercializaron más de 266.000 toneladas promediando la tercera semana de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que implementa un tipo de cambio de $ 300 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 31 de mayo próximo.

Además, el ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) superó los US$ 35 millones.

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ayer se vendieron 266.716 toneladas de soja y así acumularon 1.696.627 en la tercera semana de la tercera edición del dólar soja.

Los contratos nuevos de compraventa concertados en pesos el miércoles y en fechas previas pero anotados ayer sumaron en conjunto 56.520 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 99.852 por unidad de peso.

Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al miércoles por 86.455 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 99.871.

En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 417 por un volumen de 9.414 toneladas; en tanto se anotaron fijaciones por 23.129 toneladas a un valor promedio de US$ 342.

Por otra parte, se registraron contratos sin determinar precio ni moneda por unas 84.881 toneladas, a la espera de acuerdo entre compradores y vendedores.

Por su parte, las agroexportadoras ingresaron al mercado de cambios local US$ 35,43 millones, y en las once primeras ruedas acumularon ingresos por US$ 1.484,91 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En tanto, el Banco Central vendió US$ 49 millones y acumula en el mes un saldo positivo de US$ 187 millones. (Télam)