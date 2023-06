El presidente de Ford Argentina y titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), Martín Galdeano, afirmó hoy que la producción del sector automotriz argentino está creciendo un 24% anual, número que la sitúa por encima de lo proyectado a inicios de año, al tiempo que destacó que el 70% de las unidades producidas en la planta de la firma en la localidad bonaerense de General Pacheco están destinadas a la exportación.

"Este año creceremos un 24% en producción, un número bastante interesante, y por encima del 15% de crecimiento que anunciamos a principios de año que equivaldría a un número de entre 600.000 y 610.000 unidades", afirmó Galdeano esta mañana en diálogo con Radio 10.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York operan con resultados mixtos

Anuncio de inversiones

El titular de Ford Argentina participó ayer, junto con el ministro de Economía, Sergio Massa, y otras autoridades nacionales, del acto de lanzamiento de la producción de un nuevo modelo de la pickup Ranger en la planta de Ford en General Pacheco.

El proyecto de inversión de Ford para fabricar la nueva generación de Ranger en la Argentina, además de la completa transformación de su planta, contempló a su vez un incremento de 70% de la capacidad instalada para poder producir 110.000 pick-ups por año.

Asimismo, contempla un plan de localización de autopartes al que se destinó alrededor del 30% de la inversión, y la fabricación de una nueva familia de motores.

MIRÁ TAMBIÉN Productores de Santa Fe ya sembraron el 45% de la superficie prevista para el trigo

"El proyecto (de inversión) lo anunciamos hace poco más de dos años, en diciembre de 2020, y era una inversión de US$ 600 millones que luego ampliamos a US$ 660 millones para producir no sólo las camionetas sino también los motores que equipan las camionetas", destacó Galdeano.

En ese marco, enfatizó que "la responsabilidad de Pacheco no es sólo producir y abastecer el mercado argentino, sino que el 70% se exporta a todos los mercados de la región".

Si bien, "por escala y demanda", el principal destino es Brasil, Galdeano proyectó que, con la nueva pickup, se podrá "crecer en todos los mercados a los que se exporta".

Hoy Ford empezó a producir la Nueva Ranger.

Ambos vehículos de Argentina para toda la región.

La inversión en Pacheco -indicó- permitió "dejarla al mismo nivel de las demás plantas dentro de Ford que hacen Ranger también y que compiten con Pacheco en Estados Unidos, Sudáfrica y Tailandia".

En ese sentido, además de la inversión propia, consideró clave "tener un diálogo con toda la cadena de valor" y tener "un régimen o regímenes que incentiven esa producción para exportar".

"Nosotros competimos entre las terminales, pero también, dentro de la misma empresa, la terminal compite con las de otros países para abastecer mercados de exportación, y entonces lo que tenemos que hacer es que esas condiciones para exportar sean las correctas", manifestó el titular de la subsidiaria de la automotriz estadounidense. (Télam)