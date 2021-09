La Compañía General de Combustibles S.A. (CGC, del Grupo América) aumentará su producción, principalmente petrolera, en un 43% este año, tras adquirir en junio pasado la firma china Sinopec, y planea inversiones por US$ 200 millones anuales hasta 2024, evaluó la calificadora de riesgos FixScr, filial de la agencia global FitchRatings.

Según la calificación más reciente de la firma que preside Eduardo Eurnekian, la producción de crudo superaría a fines de 2021 los 50.000 boe/d (barriles equivalentes de petróleo por día), frente a los 35.000 en 2020.

CGC presentará además una mayor diversificación por segmento: 63% de producción de gas y 37% de petróleo, en comparación con los niveles de 85% y 15% respectivamente.

A la vez, la base de reservas probadas se elevó en un 52% luego de la compra de Sinopec, hasta 90 millones de boe, lo que representa 5,7 años de producción, calculó Fix.

MIRÁ TAMBIÉN Descendieron en agosto las operaciones de compraventa de inmuebles agropecuarios

Antes de su ampliación, CGC registraba una elevada concentración en el yacimiento Campo Indio Este – El Cerrito (en la cuenca Austral, al sur de la provincia de Santa Cruz), que en diciembre último representaba el 70% de la producción de gas.

Ese factor “será mitigado por la adquisición de 1.350 pozos productivos en 20 concesiones que cubren 4.668 km2, principalmente en la cuenca de San Jorge, y también en las Neuquina y Cuyo”, señaló Fix.

Las inversiones previstas por la petrolera, en tanto, se destinarán al Plan GasAR, a evitar el declino de los nuevos pozos adquiridos y a incrementar perforaciones.

Según la calificación, el plan inversor de CGC se respaldará en el beneficio bruto de explotación (antes de deducir gastos financieros) de US$ 400 millones este año; el flujo libre positivo esperado en torno de US$ 100 millones y la caja, que a fines de junio pasado ascendía a US$ 244 millones.

MIRÁ TAMBIÉN La Mesa de Enlace y el Consejo Agroindustrial acordaron promover mayor producción e inversiones

Para 2022, Fix estima que ese beneficio superará los US$ 450 millones, mientras a partir de 2024 la cifra se elevaría a US$ 500 millones. (Télam)