El presidente de YPF, Pablo González, repudió el fallo judicial que suspendió el proyecto de exploración petrolera offshore en aguas del Mar Argentino, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, y consideró de “gravedad institucional” la fotografía que muestra al titular del juzgado, Santiago Martín, junto al constitucionalista Daniel Sabsay y al abogado ambientalista José Esain.

El ex presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Daniel Sabsay publicó ayer una fotografía en su cuenta de Twitter en donde se lo observa compartiendo una mesa junto al juez Santiago Martín, artífice del fallo, y a Esain.

“Me parece que esto es de una gravedad institucional que demuestra cómo se opera en la justicia, como el doctor Daniel Sabsay, que hace negocios con la cuestión ambiental contra un proyecto que es tan importante para la Argentina para tener energía”, criticó el titular de YPF en diálogo con Crónica TV.

En esas declaraciones, formuladas anoche, González argumentó que, por un lado, el fallo “violó el artículo 14 de la Constitución que establece la garantía al debido proceso” ya que, señala, el “juez no dio ningún lugar a derecho a defensa de las partes ni solicitó el informe correspondiente”.

Por otro lado, cuestionó la imparcialidad de la sentencia ya que la foto “demuestra una relación de amistad o de cercanía del juez con aquellos que han participado en el proceso”.

“Existe esta actividad normalmente hace años y evidentemente nunca les preocupó hasta ahora”, señaló el presidente de YPF respecto a las actividades offshore que actualmente posee el país, las cuales, indicó, aportan “el 79% del gas domiciliario residencial que se consume en la Argentina”.

De esta manera, hizo referencia a una resolución judicial dada a conocer el viernes último, por el cual la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas marplatenses al hacer lugar a una medida cautelar.

Fuentes oficiales anticiparon que la medida será apelada a través del análisis del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Energía y la Procuración General de la Nación.

El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), y organizaciones ambientalistas, y ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera offshore aprobado por el Poder Ejecutivo luego de una Audiencia Pública.

Por su parte, el director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, Daniel Schteingart, aclaró a Télam que el fallo frenó provisoriamente la exploración en aguas profundas pero no la explotación, ya que aún no se sabe si el Mar Argentino “tiene allí o no hidrocarburos”.

Schteingart recordó que el mar es “uno de los territorios más inexplorados en el mundo en lo que tiene que ver con sus riquezas naturales”, y señaló que ahora “se intenta hacerlo un poco más lejos (en relación a la costa) para explorar si hay o no hidrocarburos”.

“Hay 50 países en el mundo que extraen hidrocarburos en el mar y alrededor del 30% de estos vienen del offshore, de lo que es debajo del mar”, aseveró el funcionario.

Además, señaló que “la Argentina ya tiene exploración offshore en la Cuenca Austral, al norte de Tierra del Fuego de donde viene el 18% del gas que consumimos”.

Dicha exploración, recuerda Schteingart, cuenta con “más de 40 años sin que hubiera ningún accidente ambiental relevante”.

Respecto a los beneficios sociales y económicos, indicó que “en caso de que se explore y se encuentren recursos, el potencial es enorme ya que, por ejemplo, la industria petrolera gasífera, por cada puesto de trabajo directo, genera otros cinco en otros sectores, la relación más alta de toda la economía”.

“Si esto llega a ser cierto, esa plataforma seria la Vaca Muerta en el mar y Mar del Plata se convertiría en Dubai, ayudando al turismo, a la hotelería y al resto de la industria”, subrayó, por su parte, Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores de Mar del Plata (SINAPE), en dialogo con la radio Futurock.

Recordó asimismo que “ninguna cámara empresaria pesquera acompañó algún amparo porque en esa zona no se pesca nada por la profundidad de las aguas”.

"La explotación petrolera frente a Mar del Plata de YPF está desde 1961 y Equinor está hace quince años trabajando ahí", agregó Trueba, quien señaló que la posición del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro "es ridícula" al "no pensar en las necesidades de la gente".

La tarea de exploración del lecho marino, adjudicada en 2019, implicaba un compromiso de las empresas por casi US$ 800 millones. (Télam)