El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, señaló hoy, en el marco de la designación de Sergio Massa al frente del Palacio de Hacienda, que “el campo necesita del Gobierno y el Gobierno necesita al campo”, y remarcó que la Mesa de Enlace no irá en “intención de una foto” a la reunión convocada por el nuevo ministro de Economía sino para “trabajar y encontrar una solución a tanto problema”.

“El campo necesita del Gobierno y el Gobierno necesita al campo. El pequeño y mediano productor en las economías regionales por ahí necesita un estimulo para generar el empleo que se está necesitando y en la pampa húmeda, las condiciones impositivas para que pueda producir como corresponde”, remarcó Achetoni en diálogo esta mañana con Radio Continental.

Al mismo tiempo, se refirió a la convocatoria –en principio para mañana viernes- del Gobierno a la Mesa de Enlace, y consideró que se necesitan “definiciones claras” para el sector.

El dirigente rural señaló que la Mesa de Enlace se encuentra expectante de la reunión pautada con Massa para “tratar de ver cuáles son los lineamientos y visiones que (el Gobierno) está teniendo y confrontarlas con las necesidades y propuestas que podamos tener nosotros”.

“Como por ahí dijeron algunos de mis colegas, no estamos en intención de ir para una foto sino de trabajar y encontrar una solución a tanto problema y a tanta incertidumbre que hay”, remarcó Achetoni.

Entre los reclamos que llevará el sector, el ruralista dijo que "seguro” van a insistir con la quita de los derechos de exportación.

“Lo que nosotros queremos es que haya una cuestión de estructura donde se bajen las retenciones o no se paguen las primeras toneladas de producción y, en un programa de, cuanto mucho, cinco años, hayan desaparecido para poder competir con los países vecinos que no tienen retenciones, desdoblamiento cambiario ni la inflación que tiene Argentina”, detalló.

Según el dirigente, la quita gradual “permitirá que haya más equilibrio fiscal porque se recauda más al incentivar que haya más producción”.

Por otro lado, respecto del dólar y el recientemente anunciado esquema de liquidación dispuesto por el Banco Central, Achetoni consideró que, “por más que digan que acompaña el dólar oficial, hoy quedarse en pesos es muy difícil”.

En ese marcó, volvió a exigir un “acortamiento de la brecha cambiaria”, y agregó: “Yo no estoy diciendo que se haga una total devaluación sino que se corrija con un consenso amplio que genere certidumbre y que pueda llevar a algún acortamiento de esta brecha que, por más que no digan que no sufre nadie, es inviable seguir así”.

Por ultimo, en cuanto a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Achetoni se mostró cauto y dijo que “puede generar la confianza y llevar a delante la economía o ser más de lo mismo”.

Del mismo modo, respecto del nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, consideró que “es un hombre de dialogo” pero pidió que tenga más “capacidad de elección”, a diferencia del ex ministro Julián Domínguez. (Télam)