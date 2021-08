El presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, resaltó hoy la necesidad de que el sector ruralista cuente con "reglas claras" para "poder trabajar" y pidió a la clase política el "consenso" necesario para lograrlo.

"Un aspecto que hace eje en nuestro congreso es el de la realidad socioeconómica. Todos convivimos con un desafío. Avizoramos que hay una gran necesidad en nuestra sociedad de tener un liderazgo, tener reglas claras, que le den a toda la sociedad la tranquilidad y previsibilidad para poder trabajar", dijo Laucirica en la apertura del Congreso Internacional "El Campo y la Política" organizado por la entidad.

El dirigente puntualizó que "esto es algo que es una demanda que tenemos y que seguramente desde el cooperativismo podremos ayudar, porque estas reglas claras, que las tiene que hacer la política, tienen que salir del consenso".

Respecto a la participación de dirigentes agropecuarios en los partidos o fuerzas políticas, como sucederá con el actual presidente de la entidad, Carlos Iannizzotto, por el espacio denominado Encuentro por Mendoza, Laucirica celebró la decisión al sostener que "tenemos que tener gente honesta y patriota que se involucre en la política y que lleve nuestros principios, valores y problemas a las legislaturas".

"Pero también tenemos algo muy importante como ciudadanos, que es hacer valer el derecho como tales. Tenemos la oportunidad de preguntarles qué van a hacer y seguir el trabajo de los mismos y no dejarlos a la buena de Dios. Hay problemas que vislumbramos en nuestros legisladores que votan por disciplina partidaria. Esto no lo queremos, no es bueno para la sociedad", dijo el titular interino de Coninagro.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes), Alexander Roig, puso de relieve la función del plan "Renovar", que busca agilizar, mejorar y hacer más simples los trámites de entidades cooperativas y mutuales.

"La resolución 1000/2021 busca garantizar el derecho a la producción, lo que implica poder tener la matrícula para los cooperativistas. Ya tuvimos varios pedidos y y ahora están saliendo las cooperativas en menos de un mes, cuando antes la matrícula no salía antes de los 8 meses", indicó Roig durante su participación en el congreso.

Según Roig, en la actualidad "la mitad de la población económicamente activa está por fuera de la relación de dependencia" y considera al cooperativismo como una herramienta para lograr su formalización.

"Millones se pueden formalizar desde abajo, con cooperativas genuinas", remarcó.

Por otro lado, el funcionario nacional sostuvo que el peso del cooperativismo y mutualismo representa un 10% del PBI aunque consideró que "es una evaluación que está muy por debajo de la realidad".

"Ahora estamos trabajando con el sector para tener el balance de las cooperativas y las mutuales. Tienen que reinvertir y el día que lo midamos vamos a darnos cuentas que estamos cerca del 20%", subrayó el titular del Inaes. (Télam)