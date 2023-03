La productora vitivinícola argentina Laura Catena recibió esta semana el premio Old Vine Hero Award por su trabajo en el Catena Institute of Wine preservando antiguas vides de Malbec.

Establecido para reconocer la dedicación, la tenacidad, el talento y, en algunos casos, el trabajo de toda una vida, el Old Vine Hero Award recibió 85 nominaciones de 15 países diferentes.

Los candidatos iban "desde Armenia hasta Sudáfrica, desde viticultores que cultivan pequeños viñedos hasta directores ejecutivos que administran grandes propiedades, desde agricultores hasta académicos, desde completos desconocidos hasta figuras icónicas en el mundo del vino", resaltó Tamlyn Currin, jueza del Old Vine Hero Award, editora de sustentabilidad y redactora de jancisrobinson.com.

Las 85 nominaciones fueron reducidas por un panel de jueces expertos a una lista de ocho que se considera que están haciendo la mayor contribución al movimiento de las vides viejas.

Anunciados los ocho nominados preseleccionados el 3 de marzo, solicitaron la ayuda de la comunidad vitivinícola mundial para votar al ganador, cuya votación cerró con un total de 4.029 votos emitidos.

"Cuando comencé a trabajar en vino en la década de 1990 parecía que las viejas viñas se valoraban principalmente en Europa; luego descubrí que teníamos miles de hectáreas de viñas viejas de Malbec en Argentina que estaban en proceso de ser arrancadas para replantarlas", afirmó Catena.

Catena será invitada a hablar sobre su trabajo con viñas viejas en The Old Vine Conference 2023, que tendrá lugar virtualmente en octubre, además de recibir un año de membresía honoraria en la comunidad de The Old Vine Conference.

"Me propuse hacer vino de estos hermosos viñedos viejos y luego preservar sus selecciones de masales genéticamente diversas; la Conferencia Old Vine ha hecho mucho para aumentar la conciencia de Old Vines en todo el mundo", completó la también directora general de Catena Zapata, Luca Wines y Domaine Nico. (Télam)