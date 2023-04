El mercado de granos de Rosario registró hoy una rueda de negocios con reducida actividad comercial, con el maíz como el producto de mayor protagonismo, con cotizaciones entre estables y a la baja.

Por su parte, por la soja no se registraron ofertas, en un mercado que continúa exhibiendo cierta cautela y que espera conocer todas las medidas relacionadas con el denominado "dólar agro" antes de comenzar a liquidar.

En el caso del trigo se observó una caída, tanto por el grano disponible como el de la nueva cosecha.

El maíz volvió a ser el producto más negociado, aunque registró un recorte marginal en la cantidad de oferentes y cotizaciones estables para las entregas cortas, y a la baja por el cereal de cosecha tardía.

Así, por la mercadería con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 235 por tonelada, mismo valor que el registrado ayer; y la descarga entre abril y mayo se sostuvo sin cambios en US$ 235.

Por el maíz tardío, la entrega en junio se ubicó US$ 5 por debajo del lunes, a US$ 220 por tonelada, mientras que julio se ubicó en US$ 210, también con un recorte de US$ 5 entre jornadas.

Finalmente, la posición agosto arribó a los US$ 205 por tonelada, US$ 5 por debajo de los valores registrados en la rueda anterior.

En el caso de la soja, el girasol, el trigo y la cebada no se registraron ofertas de compra; mientras que el sorgo contó con ofrecimientos estables, con un solo comprador en mercado, que sostuvo los US$ 245 por tonelada, igual valor al ofrecido para la descarga entre mayo y junio del corriente año. (Télam)