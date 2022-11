El mercado de granos local registró hoy un acotado dinamismo comercial, con escasa actividad en general y precios estables, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En la jornada no se registraron ofertas por trigo; y el maíz presentó un menor número de compradores, con precios mayormente estables y bajas en las entregas cortas.

En lo que respecta a la soja, y si bien hoy reapareció la industria, los precios marcaron caídas en relación al martes.

El sorgo y el girasol, por su parte, también mantuvieron estables las condiciones ofrecidas.

Por el lado del maíz se observó una caída en el número de compradores y se recortó la posición contractual al abanico de posibilidades de entrega.

Para entrega inmediata se ofreció US$ 230 la tonelada, con un recorte de US$ 5 respecto de la rueda previa; para diciembre fue de US$ 240 y enero de 2023 de US$ 245, ambas posiciones sin registrar variaciones respecto al miércoles; por el cereal de la próxima campaña se ofreció US$ 250 para el tramo febrero-marzo de 2023 y US$ 245 y US$ 240 para abril y mayo; y para el cereal de la cosecha tardía 2022/23, la entrega en junio permaneció estable en US$ 220, igual que julio en US$ 210.

Para la soja, tanto por el grano con descarga como por la fijación de mercadería se ofrecieron abiertamente $60.000, $1.000 menos que el martes.

En girasol no se registraron variaciones en las condiciones de compra: por la oleaginosa disponible se pagó US$ 450, mismo valor que el ofrecido para la entrega entre diciembre y marzo 2023, como las últimas ruedas.

En sorgo no se presentaron variaciones en los ofrecimientos por parte de la demanda: la descarga de mercadería entre marzo y julio 2023 se ubicó nuevamente en US$ 220, sin cambios respecto al miércoles. (Télam)