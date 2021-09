Los tres cultivos principales de la Argentina, la soja, el maíz y el trigo, comienzan la semana prácticamente sin cambios en su posición más cercana, en el Mercado de Chicago, aunque los dos primeros muestran pérdidas en sus posiciones más lejanas en el inicio de la semana, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa desciende US$ 2,3 y se vende a US$ 470,4 por tonelada para noviembre, con lo cual mantiene un valor 55% más elevado que el de hace 18 meses.

En ese marco el aceite de soja baja a US$ 1.231,7 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 371,8, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 374,6, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

La caída de precios se enmarca en pronósticos de mayores cosechas, proyecciones que fueron validadas por el Departamento de Agricultura de EEUU el viernes, lo que da lugar a “un panorama productivo aún más optimista”, explicó la BCR.

Los contratos de maíz, en ese marco, anotan descensos de US$ 2,6, hasta US$ 201,2 la tonelada para diciembre, precio 69% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizan con bajas de US$ 2,3, hasta US$ 250,7 la tonelada, también para diciembre (nivel 48% más alto que el de un año atrás), ante la “mayor flexibilidad en la oferta global, donde se espera menos tensión entre la oferta y la demanda”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)