Los precios del trigo y el maíz disponibles finalizaron hoy con subas de US$ 5 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en línea con lo sucedido en el mercado de Chicago, mientras que la soja operó estable.

Por la soja disponible y para fijaciones el precio fue de US$ 415 por tonelada, igual que el viernes, mientras que en moneda local se ubicó en $ 50.180.

En tanto, para la entrega en julio se presentaron ofertas de compra por US$ 410 la tonelada.

Por su parte, por el trigo con entrega inmediata y contractual se ofrecieron US$ 360 por tonelada, lo que significó una suba de US$ 5 respecto a la rueda previa. Asimismo, la entrega entre julio y agosto alcanzó los US$ 365, y septiembre se ubicó en US$ 360.

Además, la entrega entre noviembre y diciembre se negoció a US$ 325, un alza de US$ 5 por encima del viernes; y la entrega entre enero y febrero del 2023 escaló hasta los US$ 330, una suba de US$ 10 entre días para el primero de estos meses.

A su vez, por maíz con entrega disponible y contractual hubo ofertas de US$ 250, una mejora de US$ 5 para la posición contractual. En adición las entregas entre julio y octubre alcanzaron los US$ 250 por tonelada, una suba de US$ 5 respecto a la ronda precedente.

Además, el cereal con entrega entre marzo y abril de 2023 cerró con valores estables de US$ 230 por tonelada.

Por último, el girasol disponible permaneció en US$ 600 por tonelada y también se mantuvieron estables en US$ 450 la entrega entre diciembre y enero 2023.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández: Necesitamos que unos pocos no ganen tanto en desmedro de las mayorías

(Télam)