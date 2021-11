Los precios de los granos cerraron sin cambios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con varias posiciones abiertas a pesar de que durante la jornada no operó el mercado de referencia de Chicago, por el feriado del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Por la soja con entrega inmediata y por fijaciones las ofertas se mantuvieron en US$ 355 la tonelada, mientras que la posición enero continuó en US$ 350.

En cuanto al maíz, la oferta con descarga inmediata y los contratos para diciembre, enero y febrero se mantuvieron en US$ 205 la tonelada.

Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega en marzo fue de US$ 195; abril, US$ 192; mayo, US$ 190; junio, US$ 180; y julio, US$ 175.

Respecto al trigo con entrega disponible, la mejor oferta abierta logró mantenerse en US$ 230, mientras que el contrato de diciembre cayó US$ 8, hasta los US$ 227 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 la tonelada.

(Télam)