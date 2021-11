Los precios de los granos cerraron entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con menor volumen de negocios respecto al promedio de la semana pasada.

Por la soja con entrega inmediata y las fijaciones, las ofertas fueron de US$ 357 la tonelada, sin cambios respecto al viernes.

En moneda local la soja se pactó a $ 35.630, para la entrega contractual y para las fijaciones.

Además, se ofrecieron US$ 355 la tonelada para la entrega de la oleaginosa en enero.

Respecto al maíz, las ofertas abiertas para la entrega disponible y contractual se ubicaron en US$ 200 la tonelada, mismo precio que el viernes.

Asimismo, se ofrecieron $ 20.150 para las fijaciones de mercadería.

Luego, las entregas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022 alcanzaron los US$ 205 la tonelada.

Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega entre marzo y abril de 2022 fue de US$ 195; mayo, US$ 190; junio, US$ 180; y julio, US$ 175.

En cuanto al trigo con entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 225la tonelada, US$ 5 menos que el viernes.

Para la entrega en diciembre se ofrecieron nuevamente US$ 235; enero, US$ 240; febrero, US$ 247; y marzo, US$ 245.

Por último, el girasol se negoció a US$ 450 y el sorgo a US$ 200. (Télam)