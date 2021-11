Los precios de los granos cerraron con marcadas bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a tono con los sucedido en el mercado de Chicago ante el temor de los inversores a los efectos que puede tener sobre la economía global la nueva variante de coronavirus Omicron.

El precio de la soja disponible y para fijaciones cayó US$ 7 hasta US$ 340 la tonelada, mientras que para posición enero la oferta retrocedió US$ 10 y concluyó la sesión a US$ 335.

Por el lado del maíz, el producto disponible y contractual se ubicó en US$ 195 la tonelada, US$ 10 menos respecto al lunes.

Respecto al trigo con entrega disponible, la mejor oferta se ubicó US$ 5 por debajo del cierre de ayer, en US$ 230 la tonelada.

En tanto, los contratos de diciembre se ubicaron en US$ 235; enero, US$ 240; y febrero, US$ 249.

Por último, el girasol cayó US$ 40 y cerró a US$ 410 la tonelada. (Télam)