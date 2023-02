Los precios de los granos cerraron hoy nuevamente con bajas generalizadas en el Mercado de Chicago.

De esta forma, la soja y el maíz suman cuatro ruedas consecutivas con resultados negativos.

Hoy, el contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,71% (US$ 3,95) hasta los US$ 557,86 la tonelada, mientras que la posición mayo recortó 0,43% (US$ 2,39) y cerró a US$ 555,84 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas de hoy radicaron en "la falta de interés de los compradores chinos por el grano estadounidense, en medio del ingreso de la nueva cosecha de Brasil en el circuito comercial", destacó la consultora Granar.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,12% (US$ 2,85) y se ubicó en US$ 253,04 la tonelada, acumulando así también su cuarta rueda seguida a la baja.

"Entre las razones que mantuvieron la tendencia negativa resonaron los ecos del Foro Anual del USDA, donde los técnicos del organismo proyectaron el jueves pasado la siembra, la cosecha y las existencias finales estadounidenses por encima de los promedios manejados por los privados", consideró Granar al respecto.

También presionaron sobre los precios del cereal el progreso de la safra en Brasil, y las chances ciertas de que se oficialice la extensión del acuerdo que mantiene un corredor seguro sobre el Mar Negro para las exportaciones de Ucrania.

Por último, el precio del contrato de marzo del trigo se contrajo 1,73% (US$ 4,50) para posicionarse en US$ 255,74 la tonelada, como respuesta del mercado "al tiempo más húmedo sobre las principales zonas productoras de invierno de Estados Unidos", explicó la consultora Granar. (Télam)