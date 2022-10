El trigo lideró las subas en el mercado de Chicago con un salto de US$ 19,47 o 6,39%, en US$ 324,17 la tonelada, impulsado por la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que permitía la exportación de granos desde Ucrania a través de corredores seguros en el Mar Negro.

Esta situación también repercutió en los precios de los demás commodities, con alzas del 1,38% (US$ 7,07) en la soja, en US$ 516,98 la tonelada; del 1,97% (US$ 31,31) en el aceite de soja; y del 1,57% (US$ 4,23) en el maíz, en US$ 272,23 la tonelada.

En las semanas previas el mercado especulaba con una prórroga del acuerdo que alcanzaron Rusia y Ucrania, con la mediación de Turquía, en agosto por 120 días que permitía la exportación desde los puertos ucranianos.

La decisión de Rusia de no renovar el acuerdo desató la disparada en los precios, especialmente en el trigo.

El entendimiento, suscripto en medio de la guerra que comenzó el 24 de febrero pasado con la invasión rusa a Ucrania, facilitó la salida de nueve millones de toneladas de grano bloqueados en los puertos ucranianos desde el inicio del conflicto y contribuyó a rebajar significativamente el precio del trigo.

Con la suba de casi US$ 20 durante la jornada, el cereal se aleja de los US$ 300 por tonelada, con lo que dio comienzo a una nueva tendencia alcista marcada por la incertidumbre respecto a qué pueda pasar en las próximas semanas con los embarques.

El sábado por la mañana, el gobierno ruso dio por tierra las expectativas del mercado a través de un comunicado del Ministerio de Defensa del país euroasiático alejándose de la posibilidad de una renovación del acuerdo.

"Considerando la acción terrorista del régimen de Kiev con participación de expertos británicos contra la flota del mar Negro y contra buques civiles que brindan seguridad a los corredores de granos, Rusia suspende su participación en la aplicación del acuerdo sobre las exportaciones de productos agrícolas desde puertos ucranianos", sostuvo Moscú en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN La cantidad de organismos que informó su dotación de personal aumento a 147 en septiembre

Horas antes, el ejército ruso había acusado a Ucrania y al Reino Unido de un ataque "terrorista" con drones contra su flota del mar Negro en el puerto de Sebastopol, en Crimea -península ucraniana que el Kremlin anexó en 2014- y dijo que uno de sus barcos tuvo daños "menores", mientras que todos los artefactos fueron derribados.

Según las autoridades rusas, el ataque en Crimea, base de retaguardia logística rusa para la ofensiva en Ucrania, implicó a "nueve vehículos aéreos sin piloto y siete drones marítimos autónomos".

Moscú dijo que los buques que fueron blanco del ataque estaban involucrados en un acuerdo negociado el pasado julio con mediación de la ONU y Turquía para permitir la exportación de granos ucranianos, que está a punto de vencerse si las partes no consensúan una extensión.

Según el análisis realizado por los técnicos de la corredora Granar, "en la práctica, esto implica la chance de una paralización total de los despachos, dado que Rusia retirará los inspectores que auditan el ingreso y el egreso de buques en el corredor seguro y que ese espacio de mar ahora quedará otra vez dentro del teatro de operaciones de la guerra".

No obstante, la corredora indicó que tanto la ONU como Turquía, los facilitadores del acuerdo están trabajando para, al menos, garantizar el movimiento de los buques que están en tránsito, mientras activan negociaciones para volver a sentar en la mesa de diálogo a los representantes rusos.

"Tanto es así que hoy Ucrania informó que zarparon de los puertos habilitados 12 buques con 354.500 toneladas de granos", indicaron.

En el mercado local, a pesar de la fuerte suba registrada en Chicago, el contrato de trigo de corto plazo -con entrega pactada para el 4 de noviembre próximo- se negoció a US$ 340 la tonelada, con una merma de US$5 en relación con el viernes, desacoplado del incremento a nivel internacional. (Télam)