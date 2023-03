Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, alertó que este gobierno del Frente de Todos "dejará una herencia peor que la de 2015"

En declaraciones radiales, analizó los números de inflación y de la canasta básica, que dio a conocer el INDEC durante esta semana, y pronosticó que la gestión de Alberto Fernández dejará el Gobierno con una pobreza del orden del 50%. Tras una inflación de 6,6% en febrero y el traspaso del umbral del 100% de inflación en los últimos doce meses, Prat Gay recordó que la única vez que hubo inflación más alta que ahora fue en medio de una hiperinflación

"Lo que queda por delante es eso", advirtió, mientras que lamentó que "el Gobierno no tiene la intención de mejorar las cosas". Respecto del nivel de pobreza, el exministro pronosticó un 50% a fines del mandato de Fernández, e hizo hincapié en los datos dados a conocer por el INDEC respecto de la evolución de los valores de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total

Esas canastas miden el nivel de indigencia y pobreza respectivamente

MIRÁ TAMBIÉN Firman el contrato de obra del Acueducto San Javier-Tostado para Santa Fe

"Un hogar tipo necesita $180 mil para no ser pobre" contra niveles salariales promedio de $100 mil

"Para el final del mandato de Alberto Fernández la pobreza va a estar en el 50%; asumieron con el 35%, es el descalabro que hay que ordenar. Argentina puede aprovechar las oportunidades que da el mundo", describió duro pero con algo de esperanza en el futuro. Los números del Indec indican que efectivamente durante febrero ambas canastas subieron largamente por encima de la inflación y una familia de 4 personas para no caer en la pobreza necesitó contar con ingresos mínimos de $ 177.063, y para no caer en la indigencia $ 80.483. Respecto de la herencia, contó que desde Juntos por el Cambio "hay muchos economistas trabajando en distintos planes. No veo que esto vaya a cambiar antes de las PASO", e indicó que "sería importante que en el proceso de agosto a octubre el candidato empiece a comunicar cuál es el programa, cuáles son las medidas que hay que tomar y por qué es necesario ese camino. En la gestión de Cambiemos faltó esa narrativa", reconoció autocrítico. Aunque para el futuro, continuó explicando, a diferencia de 2015, "hoy hay una conciencia de que esto no da para más. El modelo está agotado; devalúan todos los días, 6 % mensual, ya cambió la moneda. Hay que generar confianza para ordenar los precios relativos". JMR/JC/MAC NA