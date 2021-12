Los precios de los granos finalizaron la jornada con subas en sus cotizaciones en el mercado de Chicago, impulsados por problemas climáticos en las regiones productores de granos gruesos de Sudamérica y la firme demanda internacional de trigo.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,21% (US$ 5,79) hasta los US$ 480,61 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo por 1,39% (US$ 6,61) para ubicarse en US$ 482,35 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la preocupación del mercado respecto al clima sudamericano para las próximas semanas.

"La persistencia del clima seco y cálido en la región del sur de Brasil podría afectar la producción sojera del principal exportador del mundo, lo cual podría impulsar las exportaciones de soja estadounidense", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Se estima que alrededor de un tercio de la soja en el sur brasileño está bajo estrés hídrico, mientras que el pronóstico para los próximos 10 días en las principales regiones productoras de Argentina también indica temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones.

Sus subproductos también culminaron la jornada al alza, con una mejora del aceite del 1,81% (US$ 21,16) hasta los US$ 1.188,27 la tonelada, mientras que la harina saltó 2,01% (US$ 8,60) para posicionarse en US$ 434,30 la tonelada.

Por su parte, el trigo trepó 2,73% (US$ 7,81) y se ubicó en US$ 293,58 la tonelada, gracias a un acople a la suba de la soja y por las preocupaciones de los operadores acerca de la condición de los cultivos en algunas regiones de las regiones productoras de Estados Unidos.

Asimismo, la sólida demanda para exportación sumó a la inercia alcista, tras conocerse que Turquía realizó una compra por 320.000 toneladas del cereal.

Por último, el maíz avanzó 1,22% (US$ 2,85) y cerró a US$ 235,52 la tonelada, como consecuencia de los pronósticos de clima seco y caluroso para la próxima semana en regiones productores de Sudamérica. (Télam)