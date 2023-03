El precio de la soja volvió hoy a bajar con fuerza el mercado de Chicago, por malos datos de exportación de Estados Unidos y el ingreso de la cosecha récord de Brasil al circuito comercial, lo que hizo que poroto cayera más de US$ 10 y el aceite de soja $54,4 respecto al cierre del miércoles.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 2% (US$ 10,66) en US$ 521,58 la tonelada, mientras que la posición julio retrocedió 1,85% (US$ 9,74) para posicionarse en US$ 513,86 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la fuerte presencia de la soja de Brasil en el circuito comercial, cuyo potencial exportador podría alcanzar el récord de 90 millones de toneladas.

Ese volumen es considerado "suficiente para abastecer a China, que hoy solo parece tener ojos para el grano brasileño, y hasta para derivar un volumen récord a la Argentina, que necesitará mucho grano para que las fábricas puedan compensar al menos en modo parcial el fracaso de la cosecha propia", señaló un informe de la corredora Granar.

Esta situación generó la falta de interés por parte de China de la mercadería norteamericana, que cerró una semana con una mala performance exportadora, lo que incrementó las bajas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó hoy ventas de soja 2022/2023 por 152.500 toneladas, por debajo de las 665.000 toneladas del reporte anterior y del rango previsto por los operadores, que fue de 400.000 a 900.000 toneladas, apuntaron desde Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron al poroto, con un desplome del precio del aceite del 4,52% (US$ 54,45) hasta los US$ 1.150,13 la tonelada, mientras que la harina se retrajo 2,94% (US$ 14,66) para posicionarse en US$ 483,13 la tonelada.

Por su parte, el precio del maíz cayó 0,27% (US$ 0,69) y cerró a US$ 248,71 la tonelada, como consecuencia de una mejora en el balance hídrico por lluvias en la principal región productora de Estados Unidos, a la espera de una siembra que se espera supere a la anterior y la devaluación del real frente al dólar, que brinda "competitividad a las exportaciones brasileñas" en detrimento de las estadounidenses.

MIRÁ TAMBIÉN Nación y provincias comprometen ampliar trabajos hacia una distribución de recursos más equitativa

Por último, el trigo retrocedió 0,22% (US$ 0,55) y se posicionó en US$ 243,24 la tonelada, debido a malos datos de exportación semanal de Estados Unidos por debajo de lo esperado por el mercado. (Télam)