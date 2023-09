El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, acompañó esta tarde al ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto en la cabecera del oleoducto Vaca Muerta Norte, con el que se incrementará el transporte de la producción de crudo de la cuenca neuquina en un 50% para el mercado local y la exportación.

El mandatario provincial destacó la importancia de la obra para conectar “la producción con la demanda del petróleo” e informó que “el mes pasado se exportó el 37% de la producción, casi 300 millones de dólares de producción de petróleo de la cuenca neuquina”.

“Esto fue posible porque se consensuó y se acordó; si no hay consensos y acuerdos, y no estamos alineados gobierno nacional, provincial y municipal, sindicatos y empresas, no se transforman recursos en riquezas”, indicó Gutiérrez.

Además, el mandatario señaló que “es importante lo que va a pasar en estos días, en los cuales se encara la reversión del gasoducto y también la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner".

"Es muy importante que YPF tenga las herramientas y que tenga todo el apoyo para que, así como hoy se inaugura este oleoducto Vaca Muerta Norte, también podamos tener el oleoducto Vaca Muerta Sur”, expresó el gobernador.

En su discurso agradeció a Massa y resaltó que “es un hombre convencido y comprometido de las posibilidades que tiene este sector”, y también reconoció a todos los trabajadores que “se subieron, se acercaron y empujaron esta revolución del trabajo”.

“Esta industria es posible porque acá se han despejado nubes, se ha despejado el horizonte y florecieron los derechos de la inversión, del trabajo, de la articulación pública y privada. Esto es lo que permite que hoy nosotros estemos aquí”, concluyó Gutérrez.

Con una inversión aproximada de 250 millones de dólares, el oleoducto evacuará la producción de YPF en las áreas Narambuena, Bajo del Toro, La Amarga Chica, Loma Campana y Bandurria Sur, entre otras.

También permitirá evacuar el petróleo de otras empresas como Vista Energy, Shell, ExxonMobil y Pan American Energy.

De la actividad también participaron el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el presidente de YPF, Pablo González; la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; y el mandatario electo de Río Negro, Alberto Weretilneck.

(Télam)