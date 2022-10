La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura puso en vigencia la Disposición N° 26/22 que incorpora el módulo de “Transacciones Comerciales” al Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (Sifipa) que efectiviza la trazabilidad del sector.

En este marco, a partir del 21 de diciembre próximo entrará en vigencia el Módulo de Transacciones Comerciales que optimizará el sistema de adquisición de los datos relativos a las composiciones de las capturas, descargas, procesamiento y comercialización de los productos y/o subproductos pesqueros.

“Poner en vigencia Transacciones Comerciales no solo representa un gran aporte para el objetivo de sostenibilidad de los recursos pesqueros argentinos y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sino que los consumidores y clientes en los principales mercados internacionales demandan coherencia de la información en la cadena de suministro", afirmó el subsecretario Carlos Liberman en un comunicado.

Para Liberman, "con esta medida se logra fortalecer nuestras herramientas para defender el valor de las exportaciones y el cuidado de los trabajadores que integran el sector pesquero”.

Esta herramienta permitirá fortalecer y transparentar el sector, con el objetivo de lograr la trazabilidad integral de los recursos, productos y subproductos pesqueros obtenidos por buques pesqueros de bandera argentina en toda la cadena de valor.

"Transacciones Comerciales" complementa a los Módulos de Acceso de “Parte de Pesca Electrónico”, “Actas de Descarga” y “Distritos”, dentro del ámbito del Sifipa.

La norma deja sin efecto la presentación del formulario de Distribución de Captura Legal, la Nota de Cesión y la Declaración Jurada Mensual de Ventas al Mercado Interno; y se elimina la confección y recepción de cualquier documento en formato papel.

"Pusimos en vigencia el Sistema Nacional de Certificación Digital de Capturas y Exportaciones Pesqueras, lo cual constituye un avance sustantivo para la simplificación y autogestión de trámites ante la Administración Pública Nacional y, ha posicionado a nuestro país como el primer y único estado que certifica su captura legal de forma digital", recordó Liberman.

Según el subsecretario, "a partir de la implementación de Transacciones Comerciales toda la documentación vinculada es exclusivamente digital".

"De esta forma, quienes administramos la actividad pesquera podremos realizar una gestión que se adecúe mucho más a las necesidades de cada eslabón de la cadena productiva y ello, concluirá en una administración más justa para con todos y todas", completó.

Por su parte, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, declaró: “Esta herramienta representa la consolidación hacia la necesidad de contar con la trazabilidad de toda la cadena de la industria pesquera, así como en la mejora del sistema de adquisición de datos para la toma de decisiones y en la calidad informática de la gestión pesquera, garantizando un mayor grado de celeridad e institucionalidad en la operatoria". (Télam)