La provincia de Chubut y la Secretaría de Energía de la Nación pusieron hoy en marcha el proyecto de Ampliación del Abastecimiento Eléctrico de la Comarca Andina, que permitirá mejorar el servicio para 50.000 usuarios de la región.

La obra, que también potenciará el turismo y el desarrollo productivo, cuenta con un presupuesto de $ 789 millones.

La iniciativa contempla trabajos de infraestructura en torno a las estaciones transformadoras El Coihue y Las Golondrinas.

La obra contribuirá a optimizar la estabilidad y seguridad de este servicio en beneficio de pequeños productores y más de 50.000 habitantes de Cholila, El Hoyo, El Maitén, Lago Puelo, Epuyén y El Bolsón, informó el gobierno local.

El proyecto es parte de una articulación entre la Secretaría de Energía del Gobierno Nacional y el Ejecutivo provincial.

“Es un proyecto energético histórico que mejorará el abastecimiento eléctrico para nuestra provincia y la región”, explicó el gobernador Mariano Arcioni.

El mandatario también añadió: “Si no hay energía es imposible el crecimiento, por eso continuaremos trabajando en conjunto con Nación con el objetivo de seguir potenciando el desarrollo integral de Chubut”.

La importancia de esta iniciativa es que permitirá impulsar la actividad productiva y el turismo en el área, propiciando en conjunto el desarrollo de la región.

Otro de sus objetivos es el de realizar un aporte determinante a la recuperación de la zona cordillerana tras los incendios que la afectaron en marzo de 2021, a fines de favorecer la seguridad del transporte eléctrico y subsanar las consecuencias económicas, sociales y ambientales que surgieron a partir de los siniestros.

Los trabajos incluirán la instalación de una línea de media tensión de 33 kV desde la ET El Coihue hasta la nueva ET Epuyén, la ampliación de la primera ET con un nuevo campo en 132 kV, la puesta en marcha de las celdas de 33 kV en la ET Las Golondrinas y la construcción de distintos tramos de líneas subterráneas, entre otras tareas.

Las mejoras son parte de un conjunto de obras que diseñó la provincia para erradicar la generación aislada mediante la quema de combustibles fósiles y reducir las emisiones de carbono.

En ese marco, se avanzó en la definición de cuatro subsistemas para interconectar el territorio de norte a sur y de este a oeste, de los cuales uno se encuentra en ejecución, otro con llamado a licitación y los dos restantes están aprobados, con proyecto de financiamiento en curso.

La batería de trabajos incluye interconectados entre Camarones y Garayalde, entre Dique Florentino Ameghino y Paso de Indios, y entre Esquel y Río Mayo, a través de distintas localidades del mapa chubutense.

Asimismo, en la provincia se implementará el primer proyecto a escala de cogeneración de energía mediante residuos forestales. Se espera que la iniciativa contribuya a reducir la huella de carbono y el peligro de incendios, así como a generar ahorro y crear una importante demanda de empleo en las zonas a desarrollarse. (Télam)