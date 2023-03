La Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop) pidió hoy que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) instrumente la incorporación del sector en el sistema de riesgos del trabajo, en base a lo que dispuso en su momento el Ministerio de Trabajo mediante la resolución 651/2022.

Desde Conarcoop, en un comunicado, señalaron que ahora “falta que la AFIP lo instrumente a través de un formulario recaudatorio específico, lo que redunda en gastos altísimos y mayor inseguridad para las cooperativas”, señalaron.

“Las cooperativas, al no poder acceder a la ART, deben contratar seguros privados por accidentes personales, los que son más caros y, al no haber relación de dependencia, no se pagan los días caídos para los asociados que, por una enfermedad o accidente, no pueden cumplir sus tareas”, sostuvo la entidad.

Una vez concretada la incorporación al sistema, “se estima que el beneficio llegaría a 19.321 cooperativas y más de 400 mil trabajadores en todo el territorio nacional”, sostuvo Conarcoop.

Cooperativas agrarias

El presidente de Conarcoop, Ramiro Martínez, dijo que “si bien en las cooperativas no hay relación de dependencia, se trata de autogestionados, que han logrado acceder a la propiedad de los medios de producción, son trabajadores al fin, que deben tener como mínimo los mismos derechos y beneficios de aquellos bajo relación de dependencia”.

“El sector cooperativo necesita definir este tema porque hace a la protección de los trabajadores autogestionados y su dilación no permite abordar otros temas de vital interés como son, el debate de la naturaleza jurídica del trabajador autogestionado, el debate sobre el sistema previsional y los aportes tributarios del cooperativismo”, concluyó Martínez.

Conarcoop está integrada por 12 federaciones de cooperativas nacionales: Federación de Cooperativas Integradas de Jujuy (Fecovijuy, Federación de Cooperativas Unidas (FCU), Federación de Trabajadores Cooperativos - CABA (Fetracoop), Federación de Cooperativas de Productores de Alimentos de Misiones (Fecopam), Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos (Fopal), Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), Federación Red Gráfica Cooperativa, Federación de Cooperativas de Santiago del Estero (Fedcoop), Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba (CTF), Federación de Cooperativas de Corrientes (Fedecoop), Federación de Cooperativas para la Inclusión Social (Inclusión), de Rosario y Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas (Fercoa). (Télam)