La farmacéutica estadounidense Pfizer revisó hoy al alza sus previsiones de ingresos anuales por su vacuna contra la Covid-19, y ahora espera recaudar US$ 36.000 millones por las ventas de la misma, además de anunciar un incremento de 134% interanual en su facturación trimestral.

La empresa, que desarrolla junto con la biotecnológica alemana BioNTech la vacuna Comirnaty, ahora prevé ingresar US$ 36.000 millones por la venta y suministro de 2.300 millones de vacunas en todo el mundo, con una revisión al alza de 7,5% frente a los US$ 33.500 millones que estimaba anteriormente tras la firma de nuevos acuerdos con países desde julio.

"Más del 75% del aumento de los ingresos de Comirnaty en el tercer trimestre de 2021 proviene de países fuera de Estados Unidos", manifestó el presidente y CEO de Pfizer, Albert Bourla, en el comunicado de los resultados trimestrales de la empresa.

Bourla indicó que se suministrarán "2.000 millones de dosis a los países de ingresos bajos y medios para fines de 2022", de las cuales la mitad serán vendidas al gobierno estadounidense a precio de costo para que éste, luego, las done a los "países más pobres".

MIRÁ TAMBIÉN La Bolsa porteña abre con una baja de 0,51%

Las acciones de Pfizer se vieron impulsadas en los últimos días tras la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de la vacuna para su inoculación en niños de 5 a 11 años, pendiente aún de recomendación por un grupo de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se reunirá esta semana.

"Nuestro objetivo es ayudar a que esta pandemia termine lo más rápido posible, pero también aplicar las lecciones que hemos aprendido a través de nuestro trabajo en la vacuna en cada una de nuestras áreas", agregó Bourla en el comunicado de prensa.

Click to enlarge A fallback.

La farmacéutica registró ventas en el tercer trimestre por US$ 24.100 millones, más de los US$ 22.700 millones esperados por Wall Street y un 134% más que en el mismo trimestre del año anterior; de los cuales US$ 13.000 millones fueron por la vacuna, que se convierte en uno de los productos más vendidos en los 172 años de historia de la empresa.

De esta forma, se prevé que la vacuna contra el Coronavirus represente 43,9% de los ingresos totales previstos para este año de la empresa, estimados en US$ 82.000 millones.

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York abren con tendencia positiva

Los gastos e ingresos de la vacuna son divididos de forma equitativa entre Pfizer y BioNTech.

En tanto, el beneficio neto de la empresa del tercer trimestre totalizó los US$ 8.150 millones y acumula US$ 18.586 millones en lo que va del año, con un 124% de incremento interanual. (Télam)