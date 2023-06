Los directivos de las principales compañías productoras de gas y petróleo coincidieron hoy en que Vaca Muerta logrará multiplicar su producción y su oferta exportadora en lo que resta de la década, con el esfuerzo y alineamiento público y privado que genere las condiciones de competitividad necesarias.

El encuentro de los líderes del sector petrolero se dio esta mañana en la primera de las tres jornadas de la Semana de la Ingeniería, que se realiza en el Centro Argentino de Ingenieros, dedicadas a abordar el escenario energético.

Hoy los paneles estuvieron orientados a temáticas vinculadas al sector de hidrocarburos y a analizar los escenarios de producción y el potencial exportador, cómo liberar los cuellos de botella para crecer y llegar a nuevos mercados, y las claves para el salto exportador de gas, petróleo y GNL.

En la apertura, el presidente y Ceo de Vista, Miguel Galuccio, dijo que el potencial de Vaca Muerta permite proyectar que para 2030 se podría estar triplicando la inversión, duplicando los equipos de perforación e incrementando la producción de petróleo el alrededor de un 80%, hasta el millón de barriles.

De la misma manera, entendió que en gas la producción podría incrementarse en más de un 50%, y en conjunto la balanza comercial de hidrocarburos tener un crecimiento de 11% y lograr equiparar los ingresos generado por la "plataforma sojera de US$ 25.000 millones" en exportaciones.

"El momento es hoy, pero requerimos palancas fundamentales muchas veces discutidas como hacer de Vaca Muerta una política de Estado, pero ir un poco más allá", señaló al plantear los pedidos del sector para poder tener "acceso a disponibilidad de divisas y políticas de precios estables".

Tras la presentación de Galuccio, el CEO de YPF, Pablo Iuliano, planteó que los planes de la compañía de bandera son "monetizar rápidamente el recurso de petróleo para generar la caja de los proyectos del futuro", lo que le permitirá multiplicar por cuatro la producción de shale hasta los 500 mil barriles diarios, de los cuales la idea es exportar del 35 al 40%".

Al igual que el fundador de Vista, Iuliano habló de "habilitadores fundamentales" necesarios para generar las condiciones de poder desarrollar los proyectos que encara la compañía acompañada por varias del resto de las petroleras del ecosistema vinculado al desarrollo del no convencional.

Así, Iuliano mencionó que YPF decidió encarar los megaproyectos que permitirán crecer a la industria al entender que "si la compañía no lidera estos desarrollos va a ser muy difícil que sucedan", en referencia al desarrollo de infraestructura.

En particular sobre el megaproyecto de GNL, consideró que es "la obra más importante de la Argentina en los últimos 50 años, sin la cual no hay chance de llevar los 308 TCF de gas de Vaca Muerta al mercado global y que si no se hace rápidamente quedará en el subsuelo".

Para eso, dijo, "es necesaria la Ley que se envió al Congreso con la cual nuestro socio Petronas está dispuesto a invertir y seguir adelante".

Por su parte, el COO de Vista, Juan Garoby, destacó que la compañía tiene "una agenda de inversión bastante fuerte y agresiva para el crecimiento" para la cual planean "duplicar el tamaño de la compañía y bajando los costos operativos focalizándose en Vaca Muerta".

"Invertimos en nuestros activos pero también acompañamos a la industria, es necesario unirnos y tirar para el mismo lado y hacer las obras que sean necesarias", afirmó el cofundador de Vista al reconocer también que "bajo liderazgo de YPF se lograron destrabar varios proyectos".

A su turno, José Frey, Country Manager de Equinor, consideró que "el offshore va a ser un proyecto parecido al desarrollo de Vaca Muerta que se inició en 2012 y hoy se ve la exportación y su impacto en la economía".

En el punto de partida de ese plazo previsto de 10 a 15 años para ver el impacto del offshore, Frey confirmó la intención de la compañía de "perforar el primer pozo de exploración a finales de este año" en el área CAN 100 que opera junto a sus socios YPF y Shell, lo que permitirá evaluar los recursos disponibles.

En la mesa de análisis del futuro del gas natural, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, consideró que "exportar al mercado regional no alcanza para desarrollar el recurso de Vaca Muerta, algo que sólo va a permitir es el proyecto de GNL".

Al respecto dijo que el proyecto de promoción del GNL que ya se encuentra en el Congreso, "tiene ciertas ventajas que nivelan la cancha cuando se trata de atraer inversiones de US$ 5.000 millones, pero que al momento de ganar contratos puede llegar a ser insuficiente para permitir que Argentina sea competitiva".

En similar sentido, el CCO de CGC, Emilio Nadra, coincidió en que "el mercado regional puede ser chico pero hay que mirarlo junto a los mercados internacionales porque ayuda a balizar el camino para lo que hay que hacer regulatoriamente para blindar exportaciones a gran escala con el GNL"

"Es momento de dejar de pensar en una industria de escasez y ver cómo completamos el abastecimiento y nos convertimos como industria de abundancia, lo que también implica ir a reglas de mercado para desarrollar masivamente los recursos", agregó Nadra.

Por último, Santiago Patrón Costas, director de Comercialización y Midstream de Pampa Energía, destacó que el Plan Gas "implicó un aumento de la producción muy importante, a precios más bajos y mayor cantidad de impuestos que la energía importada no paga, por lo que cualquier gobierno que venga va a ver el plan con muy buenos ojos".

El plan permitió, además, exportaciones en firme a Chile sin generar problemas al mercado local, aún en pleno invierno, lo que permitió con el trabajo conjunto de productores y gobierno nacional romper el paradigma de que en invierno no se puede exportar". (Télam)