El petróleo cerró hoy en un mínimo de tres meses, extendiendo las pérdidas de la semana pasada, luego de que Goldman Sachs recortara su pronóstico respecto a la evolución del precio del crudo por tercera vez en seis meses.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cayó 4,3%, en US$ 67, con lo que borró un repunte inicial avivado por la decisión de Arabia Saudita de hace menos de dos semanas de reducir 1 millón de barriles por día de producción.

Goldman Sachs recortó el domingo sus previsiones sobre el precio del petróleo, citando suministros mayores de lo esperado a finales de este año y hasta 2024.

La previsión de precios del banco de inversión para diciembre se sitúan ahora en US$ 86 el barril de Brent, frente a los US$ 95 de la anterior proyección, y en US$ 81 en el caso del WTI, contra los US$ 89 previstos hace un mes.

"Los indicadores del mercado físico están sacudiendo la confianza de los alcistas que esperan que el mercado cambie de un superávit a un déficit en los próximos meses", dijo Rebecca babin, operador senior de energía en CIBC Private Wealth, a Bloomberg.

(Télam)