El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, inaugurará hoy a partir de las 10 las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021, que se llevarán a cabo durante todos los miércoles de noviembre y se analizarán, entre otros temas, las condiciones macroeconómicas, crecimiento y distribución, como también los problemas subyacentes de la economía global y lecciones de la pandemia.

Esta edición contará con la participación de destacados expositores y expositoras del ámbito académico, de organismos internacionales y autoridades de bancos centrales de la Región.

En el panel de hoy expondrán Barry Eichengreen (profesor de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de California), Özlem Onaran (profesora de Economía en la Universidad de Greenwich y codirectora del Instituto de Economía Política, Gobernanza, Finanzas y Transparencia) y Mark Setterfield (profesor de Economía en The New School for Social Research).

Las Jornadas también contarán con las intervenciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Pesce, quien además tendrá a cargo las palabras de apertura del evento.

El equipo de la subgerencia general de Investigaciones Económicas del BCRA, liderado por Germán Feldman, economista jefe del Banco, está a cargo de la organización de las Jornadas y de la coordinación de los paneles.

El formato virtual será abierto y gratuito, lo que permitirá que las ponencias tengan un mayor alcance a personas interesadas de todo el país y de la región.

Durante cada miércoles de noviembre, según el programa establecido, se irán subiendo las presentaciones a la web, que luego permanecerán en la plataforma para que el público pueda acceder en el momento que lo desee.

Al igual que todas las iniciativas académicas y de divulgación que realiza el Banco, teniendo en cuenta un público amplio, las Jornadas buscan potenciar la discusión sobre temas macroeconómicos, monetarios y financieros. (Télam)