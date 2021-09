El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró hoy que con el anuncio de que el próximo lunes se liberarán las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China, "se empezó a resolver un problema entre todos y ese es el camino positivo".

"Creo que se deja instalada una mecánica de trabajo del Consejo Federal Agropecuario con todas las provincias presentes y con los organismos técnicos, dándole el rigor necesario para la discusión y con el diálogo con todas las entidades representativas del sector", dijo Perotti a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

El Gobernador, al referirse al acuerdo alcanzo ayer por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con las entidades integrantes de la Mesa de Enlace, dijo que ese "tema los venimos trabajando varios gobernadores".

Recordó que desde el decreto inicial, que limitó los envíos, "se fueron incorporando muchas cuotas que fueron generando una apertura importante del tema exportación".

"Tal es así que este año 2021 va a estar ubicado en el podio de los principales años exportaciones", sostuvo el gobernador de Santa Fe.

Perotti, en ese plano, apuntó que "el año pasado fue el récord de la Argentina en su historia y éste será el segundo o el tercer año en la historia del país en exportación".

"El diálogo es el que permite estas instancias que se van dando y se suma una decisión del Presidente de incorporarlo a Julián Domínguez", resaltó.

Confió luego en poder generar con el ministro y con los otros gobernadores "una instancia de diálogo que ha permitido clarificar desde el rigor técnico la existencia de las posibilidades de uno de los rubros, el conocido por el vaca de conserva o la vaca vieja, como la llamamos en la zona nuestra, que pueda estar liberado y darle a esa instancia de la producción la posibilidad de exportar a China".

Al respecto, expresó que es "no solamente una buen a noticia para el sector ganadero, sino para los trabajadores de la carne: la provincia (de Santa Fe) tiene 15.000 trabajadores de la carne, 5.000 en los frigoríficos dedicados al consumo y 10.000 en el mercado exportador".

Perotti dijo que "algunas de esas plantas, al no tener la faena dedicada a China, tenían menos días de faena y ello no significaba que haya despedidos, no se despidió a nadie en la provincia, pero sí hubo una caída de salarios y horas extras, y claramente con esto se va a dar una muy buena señal".

El mandatario definió que "todo lo que no se consume en el país tiene que venderse, tiene que salir al exterior, tiene que traer divisas para que esas divisas generen trabajo".

Perotti apuntó además "hay que generar con el sector ganadero el desarrollo de un plan que nos dé sustentabilidad, para una estrategia exportadora en el tema carnes que garantice el consumo". (Télam)