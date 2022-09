El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, se reunió hoy con autoridades del sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes le solicitaron la aplicación de políticas diferenciadas para el sector, según informó la entidad empresaria.

"En el campo no somos todos iguales, por lo que no podemos ser beneficiarios de una misma política", indicó el responsabe de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

En esta línea, Rodríguez agregó que "nuestras producciones intensivas requieren medidas estratégicas que promuevan la rentabilidad y competitividad, según actividad, tamaño y ubicación de la pyme agropecuaria",

La CAME subrayó que se abordaron temas respecto de la oferta de mano de obra para las labores, cuestiones relacionadas a las importaciones y "la preocupación por el proyecto de Ley de Humedales, que supone prácticas que no se han consensuado previamente con todos los actores productivos".

En cuanto a las medidas diferenciales requeridas por el sector, CAME "no sólo resaltó la importancia de contar con proyectos o políticas a mediano/largo plazo que permitan alcanzar cambios estructurales, sino también presentó sus sugerencias, destacándose el proyecto de ley 'Régimen de Promoción de las Economías Regionales"'.

"Ambas partes consensuaron reunirse en las próximas semanas para trabajar los temas de manera pública-privada", según afirmó la entidad empresaria.

(Télam)