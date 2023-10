El expresidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, pidió hoy “estudiar y analizar” si las últimas declaraciones del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre el valor del tipo de cambio representan un delito al promover una “manipulación del mercado”, al tiempo que señaló que los últimos movimientos en el valor de la divisa responden a un “conjunto de operadores” que “quieren influir electoralmente”.

El candidato libertario aseguró ayer, al entrar en una reunión con empresarios en Mar del Plata, que “cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil”.

“En el caso de (lo declarado por) Milei, habría que estudiar y analizar verdaderamente si no hay una manipulación del mercado y eso en la Argentina es un delito previsto en el Código Penal. En los delitos contra el orden económico y financiero que se introdujeron en su reforma pedida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) existen estas maniobras financieras”, señaló Vanoli esta mañana en diálogo con Radio 10.

MIRÁ TAMBIÉN El titular de ARBA aseguró que no tener moneda propia puede ser dramático para la economía

Pesos argentinos y dólar

El extitular del BCRA evaluó que “los grandes capitales internacionales tienen candidatos y están buscando que por la vía electoral se consagre una opción de derecha”.

“Básicamente lo que quieren es atacar por el flanco de la economía y que se vote con un dólar contado con liquidación (CCL) cercano a $ 1.000, como están viendo que (Sergio) Massa se está recuperando, que (Patricia) Bullrich se está desinflando y que, de alguna forma, hay dudas sobre la proyección que puede tener Milei”, sostuvo.

Este “conjunto de operadores” –remarcó- “generan un clima de opinión y presión sobre el dólar, asustando obviamente a la gente”. Para el exfuncionario, las variaciones en el tipo de cambio no se condicen con la economía real.

MIRÁ TAMBIÉN Chile registró una inflación de 0,7% en septiembre

Banco Central

“Nada cambió en estas tres semanas dramáticamente como para que esto se justifique. Ya sabemos el estado de la economía. Estos golpes de mercado siempre pasan dos o tres semanas antes de las elecciones y tienen que ver con los deseos de estos operadores porque hay gente que gana mucha plata con esto”, indicó.

Para Vanoli, estos “operadores” están apostando a que haya “un gobierno que le quite controles a los bancos porque si no hay Banco Central, no hay nadie que los controle; o que se genere una dolarización con una gran devaluación, ganando los grandes exportadores y tenedores de dólares”.

La Aduana realizó más de 50 allanamientos simultáneos en diversos puntos de la Argentina

“Creo que el Gobierno tiene que estar bien atento estas semanas para tener los dólares bajo control y, como bien hace (el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo) Michel, evitar que haya picardías tanto en el frente financiero como en el de los precios”, agregó.

Finalmente, afirmó que Milei no es una “figura antisistema”, sino que “representa intereses del sistema”.

“Lo que está buscando precisamente es ganar las elecciones y reconfigurar el poder de la Argentina para que se produzca una gran devaluación. Y, si lo hace, vamos a tener un país que no tendrá la soberanía para efectuar las políticas económicas que respondan a los intereses nacionales”, concluyó Vanoli. (Télam)