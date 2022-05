La directora del Anses, Fernanda Raverta, indicó que desde su oficina mantendrán el pedido a los bancos privados de no exigir la fe de vida a quienes reciben jubilaciones y pensiones, como ya lo hacen el Banco Nación, el Banco Provincia, el de Córdoba y el de La Pampa.

"Tenemos la responsabilidad de informarle a los jubilados y a las jubiladas, que son quién eligen la boca de pagos, cuáles son los bancos que tienen fe de vida y que bancos no. Es decir, que puedan elegir bancos que le exijan tener que ir a decir 'hola, qué tal estoy vivo'", explicó Raverta a Télam.

Insisitió en que los bancos que se adaptaron a la recomendación de Anses de no pedirle a los jubilados fe de vida "era porque tienen manera de resolverlo".

"No se me ocurre que un banco le entrega un crédito a una persona que no esté con vida. Cuando el banco tiene que poner dinero y dar y otorgar un crédito sabe quién está con vida y quién no. Bueno, que hagan lo mismo con los jubilados y las jubilados argentinas", demandó al titular de Anses.

En marzo pasado volvió a ser obligatorio dar fe de vida para cobrar pensiones o jubilaciones, excepto en los bancos Nación, Provincia, Córdoba y el Banco de La Pampa, los cuales cruzan de forma automática los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con sus bases de datos para verificar la supervivencia.

Si bien dijo que "debe existir algún tipo de riesgo para los bancos que creen que la información puede no estar tan actualizada" aseguró que "si tienen algún problema en algunos días, que sea un riesgo que asuma al banco y no que sea una carga para el jubilado".

El trámite para cambiar el banco de cobro es muy simple y sin turno previo, acercándose una oficina de Anses y pidiendo el cambio de boca de pago.

Otro de los trámites que Anses busca simplificar es el de inicio de trámite jubilatorio que, desde mayo, es sin turno previo para el día de cumpleaños 60 o 65 de la mujer o varón, respectivamente, que alcance esa edad.

"El día que cumplís la edad de jubilación te acercas a la oficina con tu documento y te vas jubilado. La idea es volver a ser un organismo sin ningún tipo de intermediario en el que iniciar el trámite de jubilación es fácil, gratuito y que no necesitas nada, ni siquiera turno".

(Télam)