El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, afirmó hoy que "la inflación tiene un origen multicausal, no sólo es un problema monetario", pero dijo creer que "la experiencia de stop and go" en el proceso de crecimiento "evita que las empresas puedan armar programas de incremento de la producción que satisfagan las tracciones de demandas que provoca especialmente el sector público cuando intenta prevenir las situaciones extremas de pobreza que presenta nuestro país.

"Resolver este problema también va a contribuir a solucionar el problema estructural de la Argentina que es el problema inflacionario", dijo Pesce al exponer esta tarde en la vigésimo séptima Conferencia Industrial de la UIA. (Télam)