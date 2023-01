El economista Carlos Melconian aseguró que el Gobierno "está postergando inflación" y sostuvo que el problema "no se arregla con cinco tipos patoteando en un supermercado".

Según Melconian, desde el Gobierno "están postergando inflación. Cuando no se blanquea lo cambiario es inflación", a la vez que añadió: "Cuando tenés que mandar a los camioneros… ¿Es creíble que vayan a ir los camioneros a los supermercados?".

"¿Ustedes creen que lo que la macroeconomía fiscal y monetaria hace lo van a desarmar cinco tipos patoteando en un supermercado? Eso dura dos días, tres días, cinco. Nada más", agregó, en declaraciones radiales.

A su criterio: "Todas las decisiones de este Gobierno postergan inflación. Ahora, el tipo que venga (después de las elecciones presidenciales) y quiera arreglar esto tranquilo, tiene que empezar blanqueando lo que se sigue oscureciendo ahora".

Nuevos carteles de Precios Justos.

Para el economista: "Si el milagro inflacionario da un mes 4% eso no es resolver la inflación. Pero no porque 4 es mucho: es que resolver la inflación es no solo bajarla sino hacerla sostenible en el tiempo. Y acá es vergonzoso, porque quieren ver si antes de agosto tienen dos meses truchos para mostrar".

Por ese motivo, reclamó "salir de la especulación electoral urgente" porque, dijo, el Gobierno "está haciendo abuso de esta etapa de aparente estabilidad para llegar hasta agosto".

"No estamos frente a ningún programa económico, no estamos frente a ninguna solución del problema", enfatizó.

Y consideró además: "Esta etapa del Gobierno, que comenzó en junio-julio después de una turbulencia grande, fue una etapa de reformateo. El presidente Alberto Fernández dio un paso al costado, apareció un liderazgo silencioso de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) y apareció el ´CEO de la compañía´ (por Sergio Massa). Todo eso es esta etapa, que ya está agotada".

Por último, señaló que es necesario "decirle a la sociedad argentina que las reformas estructurales son para ella, no contra ella. Los que están recontra cagados son los que curran con las reformas estructurales faltantes. Hay que decirle a la gente que no se deje llenar la cabeza porque viene el ajuste". GCH/KDV NA