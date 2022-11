El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, consideró hoy que la política de alquileres debe descentralizarse con “leyes en cada provincia y a su vez ordenanzas en cada municipio”, más allá de la existencia de una normativa “marco” a nivel nacional, al tiempo que cuestionó la ausencia de Juntos por el Cambio (JxC) en el tratamiento del Presupuesto 2023 en el Senado.

“Desde mi punto de vista personal, y lo he conversado con (el ex ministro) Jorge (Ferraresi) durante este tiempo, los dos por tener la experiencia de ser intendentes entendemos que los alquileres no son lo mismo en todo el país. Una cosa son en la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa son en una ciudad del interior del país”, sostuvo Maggiotti esta mañana en diálogo con las radios AM 750 y Futurock.

En ese sentido, para Magiotti “puede haber una ley marco” a nivel nacional como la actual Ley de Alquileres, pero opinó que “quién interpreta y quién conoce mejor la realidad de su distrito son los intendentes y los gobernadores que son quienes planifican la ciudad y tienen el vinculo más cercano con las familias de esa localidad”.

Alquileres

“Yo creo que tiene que haber una ley en cada provincia y, a su vez, ordenanzas en cada municipio, porque quién conoce realmente la problemática termina siendo el que está más cerca, que es el intendente, el gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad”, agregó el ministro.

Maggiotti, intendente de Navarro por tercer mandato consecutivo con uso de licencia por su rol en el Gobierno Nacional, ejemplificó con la experiencia de su localidad.

“Cuando teníamos un tema particular de alquileres, en el área de políticas sociales había un equipo que se encargaba de buscar diferentes mecanismos para ayudar a esas familias”, ilustró.

Consultado por el Programa Nacional de Alquiler Social –previsto en la Ley 27.551 del año 2020 y aún no implementado-, reiteró que “quién mejor conoce el territorio son los gobiernos locales y provinciales”.

“Entendemos que puede haber una buena ley pero que después es de difícil aplicación desde el Gobierno Nacional”; dijo Maggiotti y recordó que los programas de vivienda del Ministerio reservan “un porcentaje que tiene que ser para personas victimas de trata, de violencia de género o personas con discapacidad”.

“Tenemos establecidos los porcentajes en cada una de las situaciones de las viviendas que nosotros financiamos”, subrayó.

Consultado sobre la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA, Maggiotti recordó que el Banco Central (BCRA) estableció que ningún hipotecado puede pagar cuotas superiores al 35% de su ingreso y que, en caso de que ello ocurra, “tiene que haber una instancia de negociación con el banco”.

En el caso de los programas del Ministerio como los desarrollos urbanísticos y créditos Procrear, el funcionario señaló que “el año pasado se tomó la decisión de que todos los créditos con fórmula UVA pasen a fórmula Hogar”, lo cual benefició a 7.655 familias endeudadas en dicho coeficiente.

Por otra parte, Maggiotti criticó la decisión del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) de no participar ayer en la sesión en el Senado en la cual se convirtió en ley el Presupuesto 2023.

“El Presupuesto garantiza poder continuar o culminar las viviendas que estamos ejecutando. Otra vez Juntos por el Cambio no se presentó, seguramente con una intención de volver a dejar sin presupuesto a la Argentina”, cuestionó.

Alquileres

La ley –afirmó- “garantiza poder seguir construyendo las 140.000 viviendas que se están haciendo en la Argentina y firmar nuevos proyectos con intendentes y gobernadores para la ejecución de nuevas obras”.

En ese sentido, el ministro adelantó que el próximo 1 de diciembre entregará junto con el presidente Alberto Fernández la vivienda número 70.000 finalizada por la actual gestión.

“La construcción de esas viviendas genera reactivación económica, empleo y motoriza la economía de las ciudades de la Argentina”, concluyó. (Télam)