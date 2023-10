El economista y director de la consultora Econviews, Miguel Kiguel, afirmó hoy que la dolarización “es una fantasía que está en la cabeza” del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y que la baja de los dólares financieros de los últimos días responde al “enfoque gradual” que tiene el candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El economista señaló que, a partir del resultado de las elecciones del domingo pasado, el mercado cambiario “está bastante más tranquilo”.

“En parte se debe a que, hoy, el mercado está mirando un escenario Massa y Massa es una persona que va a encarar las dificultades que tiene la Argentina de forma más gradual, que no quiere decir sin hacer nada. Eso en gran medida calmó el mercado que le tenía mucho miedo al tema de la dolarización”, manifestó Kiguel en diálogo con FM Millenium.

De todos modos, para el economista, la propuesta de dolarizar la economía de Milei “no se va a poder hacer”.

“Es una fantasía que está en la cabeza de Milei y algunos otros, pero no se puede hacer”, indicó y advirtió que, en caso de instrumentarse, “tendría que ser a un tipo de cambio altísimo”.

La posibilidad de ese escenario –señaló- “generó bastante temor en la gente y los hizo escapar al dólar”.

“Yo creo que el dólar a $ 1.100 o $ 1.200 es un dólar totalmente desbocado, que no tiene que ver siquiera con un escenario malo sin dolarización. No es que el dólar se desplomó. Sigue siendo súper alto, pero ya no es ese dólar desbocado”, sostuvo Kiguel.

Por último, el economista consideró que “lo más complejo que tiene Argentina por resolver” es “revertir las reservas, corregir el tipo de cambio y que, en esto último, la inflación no se escape en el intento”.

