El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, consideró hoy que "es clave llegar a acuerdos" con las empresas para "mantener esta estabilización" económica, al tiempo que destacó las "medidas estructurales" del ministro de Economía, Sergio Massa, para afrontar la inflación.

"Hace 60 días mucha gente creía que la Argentina iba a un escenario complejo, se marcaron sobreprecios previendo una devaluación brusca, un default en pesos y demás cosas, pero nada de eso pasó", expresó esta mañana De Mendiguren en declaraciones a CNN Radio.

No obstante, reconoció que "esos precios no se retrotrajeron", con lo cual "se piensa en sentarse con ellos uno por uno para entender que la estabilidad, mantener esta estabilización, es lo que más necesitamos todos", enfatizó.

"Por eso es clave llegar a acuerdos", puntualizó el funcionario.

Asimismo, De Mendiguren resaltó que "este Gobierno también ha tratado y propuesto bajar la inflación, atacar estos problemas de los dólares, preservando el poder adquisitivo del salario".

"Las principales empresas con las que se va a hablar entienden este problema y que han tenido muchas ayudas de pagos de sueldos, no aumento de tarifas" por parte del Estado, agregó .

En este sentido, y palpitando una eventual reunión con empresas, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo afirmó tener confianza de llegar a un acuerdo para "concertar que los precios vuelvan a los valores que tenían que tener".

En otro orden, al ser consultado sobre la cuestión del dólar, el funcionario aseguró que "nadie quiere un cepo, todos sabemos que tiene que haber un solo tipo de cambio".

En esta línea, enumeró que "cuando asumió Massa dijo que iba a arreglar la deuda en pesos y la arregló; a recomponer la relación con los organismos internacionales y se recompuso; a reforzar las reservas, se pidieron US$ 5.000 millones y fueron US$ 8.000 millones; el dólar que volaba a $ 400 y se achicó la brecha bajando el techo y no subiendo el piso", completó. (Télam)