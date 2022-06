El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, aseguró hoy que, a partir de la crisis energética y agroalimentaria en el mundo, “la Argentina volvió a estar en el radar”, al tiempo que pidió cuidar las divisas priorizando a las empresas “que generen más dólares” al devolverlos vía exportaciones.

“En este contexto, lamentablemente difícil, la Argentina volvió a estar en el radar”, subrayó De Mendiguren en diálogo esta mañana con AM 750, y señaló como ejemplo el interés proveniente desde los empresarios nucleados en la Confederación Española de Organizaciones (CEOE).

En ese marco, explicó, tras visitar el país hace dos semanas en una gira, que los empresarios españoles “ven a la Argentina como eje de los países que pueden contribuir en forma permanente, y no solamente por la crisis actual, al problema de fondo que tienen: el energético, el agroalimentario y el de los recursos mineros”.

“La única solución concreta y de fondo para todos los problemas que tenemos; llámese inflación, desocupación, pobreza, es creciendo con factores como el gas, el litio, la minería, la agroindustria”, aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN El Estado va a controlar con vigor las remarcaciones de precios, afirmó Cerruti

Para el presidente del BICE, dicho camino “requiere unidad del campo nacional y movilizar de forma urgente la capacidad productiva de la Argentina”.

En ese sentido De Mendiguren, que destacó “la recuperación importante” de los números de la economía, celebró la asunción ayer de Daniel Scioli como nuevo ministro de Desarrollo Productivo.

“Es una persona que gobernó ocho años la provincia (Buenos Aires) con mayores producciones agropecuarias e industriales de la Argentina. No hay que explicarle los temas productivos”, destacó de Mendiguren.

El presidente del BICE ocupó el cargo de Ministro de Producción entre enero y octubre de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde.

MIRÁ TAMBIÉN El Banco Central aumentó a 53% la tasa de los plazos fijos

“La gente de la producción queremos ver de una vez por todas que la salida no es como el gobierno anterior en una alianza con el sector financiero”, subrayó, y cuestionó que a la oposición “no se les cae una idea”.

“Este gobierno tomó una decisión política de mantener el poder adquisitivo y el gobierno anterior, en la primera crisis que tuvo, la decisión fue bajarlo”, criticó.

Por otra parte, el industrial pidió cuidar los dólares, priorizando a los sectores exportadores.

“Cuando uno tiene un recurso escaso como el dólar y cuando uno va a crecer y con lo cual necesita más dólares, hay que administrar muy bien lo que tenemos”, enfatizó.

En ese marco, llamó a “priorizar todo lo que dé empleo y permita mantener el poder adquisitivo”.

“La Argentina hoy está generando dólares. Lamentablemente hay que cuidarlos y yo priorizaría lo que genere crecimiento económico y, si es posible, primero lo que generen mas dólares al devolverlos a través de exportaciones”.

Por último, consultado sobre el valor de la indumentaria, que subió 5,8% en mayo (79,6% anual) y acumula 16 meses de alzas superiores al índice general de inflación, de Mendiguren reconoció que “la ropa está cara”, pero que el componente industrial de su precio sólo es “del 22%".

“La industria de la indumentaria yo la cuido mucho porque ningún país en crisis descuidó su sector”, dijo el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y detalló que, en ese sector, “con US$ 2.500, US$ 3.000 creas un puesto de trabajo mientras que en la automotriz US$ 10 millones”.

“Es uno de los principales sectores en ocupación de mano de obra femenina y uno donde en tres meses tiene capacitado un trabajador, además de poder instalarla en cualquier parte del país”, concluyó de Mendiguren. (Télam)